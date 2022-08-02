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    高雄「楠梓百慕達」車禍奪命！網友點出問題 交通局：8月中改好

    交通局會勘「楠梓百慕達」起端高楠公路，將調整號誌分流汽機車，減少發生交通事故。（記者陳文嬋攝）

    交通局會勘「楠梓百慕達」起端高楠公路，將調整號誌分流汽機車，減少發生交通事故。（記者陳文嬋攝）

    2022/08/02 21:39

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「楠梓百慕達」起端高楠公路1處加油站前上個月發生大貨車匯入慢車道輾斃騎士，網友點出汽車匯入慢車道速度快，大多不禮讓直行機車問題，高雄市交通局今表示，將調整前方路口號誌，讓機車先行通過匯入點，並增設告示牌提醒轉彎車禮讓直行車，降低車禍事故發生，預計8月中改善完成。

    「楠梓百慕達」起端高楠公路南往北1處加油站前上個月發生1起死亡車禍，1名27歲陳姓男子駕駛大貨車，於楠梓區高楠公路1376號前變換車道，要往健仁醫院方向行駛，陳男轉彎車未禮讓直行車，逕行從快車道匯入慢車道，與65歲何翁騎乘機車發生擦撞，造成何翁失去重心倒地，當場被陳男駕駛大貨車輾斃。

    根據警政署資料，高楠公路1376號前交通事故去年發生8件車禍，肇事原因以汽車變換車道未讓直行車先行5件為大宗，未注意車前狀況、閃避車輛自撞各1件；今年1至7月底發生4件車禍，均因汽車變換車道未讓直行車先行肇事，造成1死1傷憾事。

    網友點出發生車禍問題，汽車匯入慢車道速度快，大多不禮讓直行機車，造成騎士經常要閃車，一旦閃避不及，容易發生車禍，實在好危險，要求市府提出解決之道。地方則建議匯入點設分隔島，汽機車分流最安全，汽車改從前方路口駛入慢車道，不過交通局評估路口距離，不利大型車變換車道。

    交通局今表示，汽車因右轉、停車等因素，可以匯入行駛慢車道，已與相關單位完成會勘，將於加油站前方50公尺處路口，調整號誌讓慢車道的機車先行，比汽車更早通過加油站前匯入點，達到汽機車分流方式，降低汽機車交織的交通安全風險。

    交通局也將於快車道匯入慢車道處分隔島，增設「轉彎車禮讓直行車」告示牌，提醒民眾駕車匯入慢車道，應先禮讓直行機車通過，降低車禍事故發生。

    「楠梓百慕達」起端高楠公路上個月發生一起死亡車禍，肇因大貨車匯入慢車道輾斃騎士。（讀者提供）

    「楠梓百慕達」起端高楠公路上個月發生一起死亡車禍，肇因大貨車匯入慢車道輾斃騎士。（讀者提供）

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