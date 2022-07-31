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    高市觀光局發布「月老」走訪攻略 七夕發動「神」助攻

    鹽埕霞海城隍廟月老由台北分靈而來，吸引許多南部民眾前往參拜。（記者王榮祥翻攝）

    鹽埕霞海城隍廟月老由台北分靈而來，吸引許多南部民眾前往參拜。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/31 10:11

    〔記者王榮祥／高雄報導〕七夕將至！高雄擁有數間知名月老廟，如鹽埕霞海城隍廟、苓雅高雄關帝廟、鳳山雙慈殿都是必拜首選！高市觀光局彙整高雄月老走訪攻略，順遊周邊美食、景點，邀請民眾不管有伴沒伴，七夕來趟高雄「神」助攻，為桃花開運！

    觀光局長周玲妏說明，高雄宗教廟宇數全台第二多，宗教旅遊相當盛行，每逢七夕各家月老廟也是人潮滿滿，除上述網友激推的3間月老廟，還有幾家巷仔內才知道的月老廟可給大家參考。

    如左營元帝廟的月老神像是站著的，據說很多民眾受指引來這裡參拜後順利脫單，元帝廟的前方就是蓮池潭，參拜完月老也能到附近走走，感受左營舊城風情。

    位於旗津鬧區的旗津天后宮也有月老，是廟方特別從杭州黃龍洞月老祠迎來的月下老人分靈，在旗津媽祖及月下老人的庇佑下，讓民眾能夠祈求月老促成好姻緣；現在來旗津還有暑期限定的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，及小朋友們最愛的氣墊樂園。

    霞海城隍廟已有百年歷史，是從台北城隍廟分靈過來，就位在富野路知名排骨飯旁邊，該廟宇最有名的莫過於城隍夫人的那雙馭夫鞋，讓許多人慕名而來祈求婚姻幸福。

    來到鹽埕區除了拜拜，在地美食景點更不可錯過，包含新樂奶茶一條街、大溝頂老街、舊堀江商圈、駁二藝術特區及西子灣等景點，而愛河灣還有最夯的「台灣IP•高雄原創」聊療漂漂河，都是情侶約會必訪浪漫景點。

    高雄關帝廟（又稱武廟）供奉「職掌姻緣月老星君」，眾多神蹟最被大家廣為討論，也是網友們激推的月老廟，廟方有安排專人解說教導大家怎麼向月老祈求恩賜良緣，而周邊有武廟市場及美食小吃一條街，拜完月老廟剛好可以祭一下五臟廟。

    鳳山歷史最悠久的雙慈殿主要供奉天上聖母跟觀世音菩薩，以女性為主神的廟宇，在地民眾相信會保佑女生順利找到姻緣，參拜時會給信眾一包緣粉，女信眾把緣粉點在雙頰上，男信眾點於喉頭，回家再於門前灑一些，每天出門就抹些在耳後直到用完，等待緣份出現。

    觀光局表示，配合七夕情人節檔期，多家飯店業者推出的優惠方案，更多活動資訊可至觀光局臉書「高雄旅遊網」網站查詢。

    元帝廟是在地人激推的月老廟。（圖由元帝廟提供）

    元帝廟是在地人激推的月老廟。（圖由元帝廟提供）

    高雄關帝廟月老神蹟廣為盛傳。（圖由高雄關帝廟提供）

    高雄關帝廟月老神蹟廣為盛傳。（圖由高雄關帝廟提供）

    鳳山雙慈殿月老，最特別是會給參拜民眾「緣粉」加持。（記者王榮祥翻攝）

    鳳山雙慈殿月老，最特別是會給參拜民眾「緣粉」加持。（記者王榮祥翻攝）

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