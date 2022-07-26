柯志恩今解隔開始拜票 陳其邁為仁武社宅動土

陳其邁（右二）為仁武社宅動土。（記者李惠洲攝）

2022/07/26 15:42

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天解除隔離，開始深入人群拜票；民進黨市長陳其邁則出席「仁武安居」社會住宅動土典禮，強調高雄今年底發包的社宅，以1萬2000戶為目標。

陳其邁表示，仁武區人口成長快速，有仁武產業園區，也鄰近楠梓科技園區與台積電廠區，且交通便利，「仁武安居」社宅，設有托嬰中心及日照中心，兼具老少照顧，保障青年與弱勢民眾的居住權益。

陳其邁指出，市府成立社會住宅的推動平台，由單一窗口整合各局處資源，加速推動，目前已有10處工程發包，共5273戶，其中9處動土，國家住宅及都市更新中心還要發包7300餘戶，今年底以1萬2000戶為目標。

除了社會住宅，租金補貼也同步到位，除了中央300億元擴大租金補貼，市府再加碼約3億元，預估有1萬戶受惠，照顧青年的居住需求。

住都中心指出，「仁武安居」位於仁武區後安里，鄰近仁武工業區、台塑仁武廠區、仁武區公所、仁武運動公園、仁武國小、仁武完全中學及仁武果菜市場，距離國道十號仁武交流道約1.5公里。

都發局長表示，「仁武安居」為地上14層、地下2層大樓，規劃1房至3房，納入防疫住宅、綠建築、智慧建築及耐震等設計；市府已開辦增額租金補貼，只要設籍高雄市，且每人每月平均所得為4.3萬元至5萬元、無自有住宅，有租屋需求的高雄市民，即日起至8月31日備齊文件，上網申辦或郵寄高市府都發局申請。

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