來高雄吃冰 冰品市集嘉年華8月6、7日哈瑪星登場

知名店家福泉冰品參與大港閱冰活動。（觀光局提供）

2022/07/26 12:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣連日高溫，高市府繼推出大港閱冰系列活動之「向太陽宣戰冰品設計暨冰品展」後，觀光局接力在8月6、7日，於哈瑪星舉辦「冰品市集嘉年華」，超過60家知名冰店參加，歡迎民眾一起來高雄呷冰消暑!

市長陳其邁表示，高雄吃冰的款式非常多樣，吃冰的習慣也早已深入高雄人的生活日常，酷熱夏日推出「大港閱冰」系列活動，邀請大家一起來吃冰。

高雄市觀光局長周玲妏說明，冰品市集嘉年華將從「高雄日嚐366」特色美食的推薦名單中，擇優邀請店家到市集展售，適逢父親節假期，也規劃親子踢毽子大賽、大聲說我愛你等互動遊戲。

觀光局指出，「冰友卡」優惠活動也搶先開跑，為市集暖身，合作店家有春田冰亭、禾苑蔗片冰、皇冠冰城、葉月堂雪花冰、紅逗冰室、美滿冰菓室、大碗公冰等60家，民眾在這些店家單次消費滿200元，即可獲贈「冰友卡」1張，預計於本週五起發放，每家限量50張，日後憑卡可享優惠折扣。

店家「冰塔」表示，人氣冰品「花蓮大西瓜」選用花蓮西瓜，榨汁製作雪花冰磚，原汁原味，與紐西蘭牛奶完美結合，並擺上香甜的西瓜球，是夏日炎炎必吃消暑聖品。 另一家「圓知圓味」手作甜品冰品，則力推麻糬燒冷冰，店家自製燒麻糬，沾裹香味的花生粉，放到剉冰上，一口燒一口冷，相當消暑。

4.高雄人氣冰店圓知圓味的麻糬燒冷冰。（觀光局提供）

高雄人氣冰店「冰塔」的花蓮大西瓜。（觀光局提供）

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