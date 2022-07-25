慎入！他住高雄數千萬豪宅 家裡放8個籠子半年捕獲148隻老鼠

高市克武路某好宅變鼠窩，傍晚過後老鼠成群四竄，圖為鼠窩鄰居車庫天棚。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/25 07:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕讀者爆料，高雄三民區綠園道旁某幽靜好宅淪「鼠窩」！數量驚人的老鼠大軍每晚四處亂竄，讓周遭住戶困擾不已，有人如廁時碰到老鼠險挫屎、有人在家放8個籠子、半年來捕獲148隻鼠，社區屢屢陳情，老鼠卻越來越多。

好宅所在的寶獅里長林昆明證實鼠窩存在，他形容這情況已超過10年、應該是高雄獨一無二，因屋內獨居者對環境清潔態度消極、也不理會鄰居抱怨，甚至無視相關單位會勘與開罰，就是不改善，目前只能期待北部親人簽同意書，衛生機關才能入內清理。

讀者向本報爆料，高雄三民區寶獅里克武路鄰近綠園道、價值逾千萬元的好宅，近幾年已變老鼠天堂，難以估算的老鼠在屋內繁衍，每天傍晚或下雨後，就會往四周住家亂竄。

有人上大號時被老鼠嚇到、有機車被咬斷線路無法啟動，還有住家放了8個老鼠籠，半年多來累計捕獲148隻老鼠（兩年4百多隻），更噁心的是大批不明液體動輒從門縫流出，加上鼠窩臭味四溢，讓社區苦不堪言。

周遭住戶曾向鼠窩住戶好言相勸或抗議，當事人卻不理會、整天閉門在家；鄰居們各自透過管道陳情，環保局、區公所、1999、市長信箱，也找過議員跟立委，結果幾年下來問題未解，老鼠卻越來越多。

讀者透露，該住戶是年約50多歲男子、應該無業，父親曾是高雄某國立大學教授，全家多年前已搬到北部、僅男子留下，約10年前開始出現異狀，因為環境髒亂，老鼠、蟑螂滋生，一度還有鳥類聚集，男子則不定期購買大批飼料餵食。

讀者曾詢問鄰居感受，部分希望鼠窩住戶搬家，也有鄰居認為當事人或親戚、至少應恢復環境衛生，避免影響社區，部分住戶對公權力無法介入，也覺得不可思議!

高市三民區鼠窩內的老鼠數量難估，鄰居抓捕老鼠成為日常。（記者王榮祥翻攝）

高市三民區克武路鼠窩的老鼠數量驚人，鄰居設八個老鼠籠，幾乎天天都有老鼠入內。（記者王榮祥翻攝）

高市三民區鼠窩數量難估，鄰居統計今年到七月抓到148隻，捕獲數已超過去年整年130多隻。（記者王榮祥翻攝）

高市三民區鼠窩引爆社區公憤，今年二月鼠窩內獨居男連續多日未與家人聯繫，相關單位到場會勘、破門了解，鄰居在場圍觀。（里長林昆明臉書、記者王榮祥翻攝）

高市三民區鼠窩讓社區困擾不已，（里長林昆明臉書、記者王榮祥翻攝）

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