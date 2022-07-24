高雄天熱汽機車等輕軌紅燈過久？ 交通局：檢討改善

高雄天氣酷熱汽機車等輕軌紅燈過久？交通局承諾全盤檢討改善。（記者黃良傑攝）

2022/07/24 19:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕近來全台都被豔陽烤得嫑嫑的，南部地區的高雄更是酷熱難擋，據國健署統計，7月1日至22日，已有477人次遭受熱傷害，是去年同期的1.7倍，中暑的人數以高雄最多，有高雄市議員參選人質疑輕軌上路後，有不少路口都要等「百秒紅綠燈」的烈日，交通局回應非車流集中時段週期，將由180或150秒調降為150秒或120秒，調減幅度約20%，減少機車族、行人日曬時間。

高雄市議員參選人朱挺玗表示，每天行經輕軌道路，見機車騎士在豔陽下苦等，她拍下騎士停等紅燈99秒的影片，上傳網路，表示高雄1年7成時間都像夏天，機車族除忍受風吹日曬，還要苦等紅燈，目送幾無乘客的輕軌空車廂離去，建議號誌時間縮短，或協調輕軌班次。

有網友質疑花一大筆錢將台鐵地下化，再花一筆錢把輕軌又蓋回高雄地面上，也有網友酸青春都花在等紅綠燈；交通局回應表示，凱旋四路沿線路口的輕軌週期設計，約需150秒，為確保輕軌行駛至路口的安全，維持該路人車左右轉的需求，採輪放4至5個時相設計，兼顧輕軌與其他車輛通行安全，也無重大車禍事故。

交通局表示，近期因疫情趨穩，觀察市區各主要幹道及如駁二等景點聯外道路流量平均增加1至2成；其中主要幹道尖峰時間出現在上午9時至11時，景區車流量近5成集中在下午4時至10時，特別延長該時段通行綠燈時間。

此外，同時因主要幹道及車流行向通常設置較長綠燈，也造成支道等待紅燈時間較長。在兼顧車流紓解效率及行人安全通行需求下，非車流集中時段週期由180或150秒，調降為150秒或120秒，週期調減幅度約20%，減少機車族、行人在炎陽下的時間，也會持續觀察路口車流疏解狀況及路段連鎖性，視反映情況，適時檢討調整。

高雄天氣酷熱汽機車等輕軌紅燈過久？交通局承諾全盤檢討改善。（記者黃良傑攝）

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