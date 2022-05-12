高市原民區確診案例引發疑慮 防疫宣導隊進駐避免資訊落差

高市原住民防疫宣導隊進駐部落，避免資訊落差。（記者王榮祥翻攝）

2022/05/12 22:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市原住民區陸續有族人確診，導致高齡者與幼童居多的部落，掀起疫情病毒各種八卦；為避免資訊傳遞落差造成恐慌，高市原民會與區公所、衛生所作組防疫宣導隊，深入原區宣傳各類防疫資訊。

原民會說明，12日首先前進茂林、那瑪夏兩區的原住民文健站，用中文、郡群布農語、茂林及萬山魯凱語，呼籲長者打滿疫苗、團結防疫，同時面對族人的各種疑慮，即時給予正面回應。

原民會向族人宣導，完整接種疫苗能有效降低重症風險，若疑似確診新冠肺炎，有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應儘速安排就醫，就醫時不可搭乘大眾運輸工具，若檢測出陽性，應通報高雄市政府衛生局或1922並做隔離。

文化健康站若出現確診長者，應立即通報衛生局，且需暫停服務，照服員須對站內長者進行造冊，並且每日進行健康監測，站內也須環境清消，10日後經衛生局同意，始得開站。

在接獲醫院PCR陽性通知2小時後，請非同住親友或同住家人，攜帶確診者的身分證，正本或拍照皆可，於上午9點至12點、下午1點30分至9點，到各區公所或指定地點領取含快篩試劑的關懷包。

市長陳其邁則表示，面對新冠肺炎，團結配合防疫措施，儘速接種疫苗可以降低重症或死亡風險。

原住民地區距離都市較遠，不論在疫苗或快篩的數量，都會妥善安排，全力照顧族人們健康；市府盼族人與生俱來的正向與樂觀，能同樣帶給每一位確診的朋友，共同齊心走過疫情。

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高市原住民防疫宣導隊進駐部落，避免資訊落差。（記者王榮祥翻攝）

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