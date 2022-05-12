快篩劑搶手衍生勞資爭議 高市勞工局頻接抱怨、求助電話

防疫新制今天上路，居家隔離、檢疫、自主防疫期間，三類快篩陽性可經醫師判定後視同確診，快篩劑搶手衍生勞資爭議增多，高市勞工局頻接抱怨、求助電話。（資料照）

2022/05/12 22:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕防疫新制今天上路，居家隔離、檢疫、自主防疫期間，三類人快篩陽性可經醫師判定後視同確診，加上越多越多公司行號要求員工上班，進行辦公室前須先快篩陰性才准進入，快篩劑的需求量大增，常一劑難求，也衍生不少勞資爭議，包括資方不付快篩劑費，是否涉變相減薪，另不快篩不准進公司，又不啓動視訊辦公，一旦記曠職或資遣怎辦？勞工局坦言投訴、詢問電話接到手軟。

民眾大排長龍購買快篩劑，許多公司要求員工上班前，必須先自我快篩，並拍傳陰性一條線畫面給幹部，才准進入辦公室，以免因確診傳染其他同事，而影響公司運作，由於快篩一劑難求，排隊、有錢也不一定買得到，沒劑可篩的上班族電話求助勞工局，深怕沒快篩，進不去辦公室遭記曠職，影響年終考績，甚至藉故資遣「不快篩」的員工。

此外，也有民眾電話抱怨資方，片面要求勞工自掏腰包排隊買快篩劑，勞工每月多出近千元花費，資方不買單形同變相減薪，勞工局表示，快篩衍生許多勞資糾紛，層出不窮，目前雖尚未成案，但詢問電話接到手軟。

勞工局強調，如指揮中心或主管機關未對特定行業人員要求快篩，雇主就不得強迫勞工，也不能因勞工未配合，而拒絕提供勞務，或拒絕給付工資，甚至強迫其留職停薪；若企業基於職場防疫需求，要求勞工接受篩檢，或因應指揮中心要求應辦理快篩的特定場所，包括如幼兒園、補習班等，因屬企業營運管理所需，相關費用宜由雇主負擔。

勞工局提醒居家隔離的「自主防疫四天」，屬於有條件可以外出，只要快篩陰性後，就可佩戴口罩外出工作，如果勞工因雇主無法提供快篩試劑、且勞工也買不到快篩試劑，導致無法符合出門條件時，雇主應與勞工協調，可運用現行的假別，包括事假、病假、特休等方式因應。

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