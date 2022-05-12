為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    快篩陽性即確診視訊診療上路 高市通報35人

    高市已接獲35個案。（記者許麗娟攝）

    高市已接獲35個案。（記者許麗娟攝）

    2022/05/12 19:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕今天（12日）起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間，若快篩陽性經醫師遠距或視訊診療評估確診為陽性者，可不須再做PCR即視為確診，高雄市衛生局表示，至下午6點統計有35人。

    高雄市長陳其邁指出，正進行3天+4天居隔及自主防疫，或是7天居家檢疫者，期間使快篩結果為陽性，請聯繫原本確診家人的照護醫師，或由高市400家居家防護醫療院所的醫師進行視訊診療，若與醫師評估結果達成陽性共識即確診，若否，則通知在地衛生所安排PCR採檢，不過今天中午前尚未接獲通報。

    高雄市今天持續進行第2天的「關懷包得來速」，昨天首日共發出3922包，今天至中午12點止則發出2012包，陳其邁表示，其中3分之1是接獲確診簡訊通知的2至4小時內領取，發放速度快、效率高。

    陳其邁也再次提醒，「確診者不能出門領關懷包」，須由親友或同住家人代領，若是同住家人因同時是有風險的居家隔離者，務必戴口罩、騎車、開車或步行前往領取，關懷包內提供的快篩試劑，確診者並不需要，7天居家照護即可解隔，快篩試劑是給同住家人使用，大人每人3支、18歲以下小孩每人2支。

    陳其邁說，快篩試劑一定會算得清清楚楚，不要謊報人數，有浮報者查核止實，將依傳染病防治法辦理，其他民眾若有呼吸道症狀，高雄市1月起1111家基層診所憑健保卡就醫，就可以領取免費的公費快篩，所以不用搶，對於部分學校或者安養機構等高風險場域，市府也會提供公費快篩。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    居隔、自主防疫及居檢者，快篩陽性通報流程。（高雄市政府提供）

    居隔、自主防疫及居檢者，快篩陽性通報流程。（高雄市政府提供）

    3類人快篩陽性預約視訊診療方式。（高雄市政府提供）

    3類人快篩陽性預約視訊診療方式。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速領取注意事項。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速領取注意事項。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速提供的快篩劑，僅供須居隔的同住家人，確診者不需要。（高雄市政府提供）

    關懷包得來速提供的快篩劑，僅供須居隔的同住家人，確診者不需要。（高雄市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「快篩陽即確診」視訊看診全程錄影 醫：快篩若造假會追究
    2022/05/12 17:49

    「快篩陽即確診」視訊看診全程錄影 醫：快篩若造假會追究
    主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人
    2022/05/12 17:03

    主張快篩陽直接給藥 柯文哲：堅持PCR一定會死很多人

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    台南首創AI快篩影像辨識 加速陽性確診判定
    2022/05/12 17:01

    台南首創AI快篩影像辨識 加速陽性確診判定
    快篩陽確診上路 診所院長：造假、付費恐成隱憂
    2022/05/12 15:34

    快篩陽確診上路 診所院長：造假、付費恐成隱憂

    通膨升息的基金解方
    3族群快篩陽即確診明上路 璩大成︰視訊門診增5至10倍
    2022/05/11 18:38

    3族群快篩陽即確診明上路 璩大成︰視訊門診增5至10倍
    3對象5/12起「快篩陽即確診」 侯友宜：可再提早、放寬更多對象
    2022/05/06 11:00

    3對象5/12起「快篩陽即確診」 侯友宜：可再提早、放寬更多對象
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播