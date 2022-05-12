快篩陽性即確診視訊診療上路 高市通報35人

高市已接獲35個案。（記者許麗娟攝）

2022/05/12 19:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕今天（12日）起，居家隔離、自主防疫、居家檢疫期間，若快篩陽性經醫師遠距或視訊診療評估確診為陽性者，可不須再做PCR即視為確診，高雄市衛生局表示，至下午6點統計有35人。

高雄市長陳其邁指出，正進行3天+4天居隔及自主防疫，或是7天居家檢疫者，期間使快篩結果為陽性，請聯繫原本確診家人的照護醫師，或由高市400家居家防護醫療院所的醫師進行視訊診療，若與醫師評估結果達成陽性共識即確診，若否，則通知在地衛生所安排PCR採檢，不過今天中午前尚未接獲通報。

高雄市今天持續進行第2天的「關懷包得來速」，昨天首日共發出3922包，今天至中午12點止則發出2012包，陳其邁表示，其中3分之1是接獲確診簡訊通知的2至4小時內領取，發放速度快、效率高。

陳其邁也再次提醒，「確診者不能出門領關懷包」，須由親友或同住家人代領，若是同住家人因同時是有風險的居家隔離者，務必戴口罩、騎車、開車或步行前往領取，關懷包內提供的快篩試劑，確診者並不需要，7天居家照護即可解隔，快篩試劑是給同住家人使用，大人每人3支、18歲以下小孩每人2支。

陳其邁說，快篩試劑一定會算得清清楚楚，不要謊報人數，有浮報者查核止實，將依傳染病防治法辦理，其他民眾若有呼吸道症狀，高雄市1月起1111家基層診所憑健保卡就醫，就可以領取免費的公費快篩，所以不用搶，對於部分學校或者安養機構等高風險場域，市府也會提供公費快篩。

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居隔、自主防疫及居檢者，快篩陽性通報流程。（高雄市政府提供）

3類人快篩陽性預約視訊診療方式。（高雄市政府提供）

關懷包得來速領取注意事項。（高雄市政府提供）

關懷包得來速提供的快篩劑，僅供須居隔的同住家人，確診者不需要。（高雄市政府提供）

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