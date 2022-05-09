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    女調查官與人夫搞曖昧 「哥是硬梆梆」鹹濕對話曝光判賠

    調查局女調查官被控與人夫搞曖昧，「哥是硬梆梆」鹹濕對話曝光判賠40萬元。（記者黃良傑攝）

    調查局女調查官被控與人夫搞曖昧，「哥是硬梆梆」鹹濕對話曝光判賠40萬元。（記者黃良傑攝）

    2022/05/09 16:21

    〔記者黃良傑／高雄報導〕調查局李姓女調查官被控與陳姓夫搞曖昧，陳妻許女發現2人互傳鹹濕對話，李女讚陳男「哥哥真可愛」、「妹是哥哥的女人哇」，陳回「哥是硬梆梆」、「上妳唉唉叫」等，還玩笑幻想被約談，然後x調查員，許女懷疑丈夫出軌暗地調查，發現李女是夫妻經營咖啡餐館的常客，2人還同遊日本，憤而提告求償100萬元，高雄地院判李女需賠40萬元。

    判決書指出，陳男與妻許女於2012年底結婚，育有一名未成年子女，婚後共同經營咖啡廳事業，被告李女為咖啡廳常客，婚後7年，妻子意外發現李女竟是丈夫房貸的保證人，甚至連車貸都找這位女調查官當保證人，元配懷疑丈夫出軌，小三是這名女調查官，暗地調查發現兩人都是用加密的通訊軟體「Telegram」聊天，並以「哥哥」、「妹妹」互相暱稱。

    但通訊的鹹濕對話訊息還是曝了光，陳男傳訊李女「妹妹嘴巴塞滿滿也很性感」，李女回「沒有哥哥塞滿滿」、「我覺得看到哥哥都想摸哥哥，哥哥看到妹妹也想摸大腿」，陳男回「因為我很色」、「我喜歡妹妹的腿」。

    陳男還傳訊曖味對象女調查官，幻想「我們來偷賣酒。然後妳偷辦我。一兼二顧我還可以去妹妹公司x妹妹…被約談然後x調查員」，妻子見到鹹濕對話，怒告女調查官李女，指控兩人有不正常親暱交往，侵害了她的配偶權，求償侵權損害百萬元。

    李女喊冤，否認不倫，並稱不知陳男已婚，當時因喜歡他開的咖啡廳，才答應借錢100多萬元給陳周轉，因擔心收不回借款，才同意成為陳男車貸、房貸的保證人，她同時否認傳曖味訊息給陳男，主張許多內容是許女自己所臆測；另前往日本購置咖啡廳相關設備，是基於借款及學習相關知識下，才同赴日本參觀，還有其他人同行，否認偷情。

    法官不採信被告辯詞，認為被告身為法治人員，明知陳男有配偶，還與已婚人士為親暱接觸的不正常交往，當元配發現後，仍以各種言詞矯飾、否認，毫無悔意、歉意，更加深許女所受精神痛苦，判賠40萬元，可上訴。

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