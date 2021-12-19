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    首頁　>　高雄市

    反萊豬公投不同意 高市養豬協會有信心台灣豬插旗國際市場

    民眾愛買台灣豬品質好。（記者陳文嬋攝）

    民眾愛買台灣豬品質好。（記者陳文嬋攝）

    2021/12/19 23:00

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕反萊豬公投不同意過關成為指標，高市養豬協會表示，台灣豬不怕美豬全面進口，有信心插旗國際市場；農委會也攜手農業局4年將投入2億元協助產業升級，目前冷藏及冷凍豬肉已打入澳門、馬紹爾及香港市場。 

    高市有442處養豬場，總計飼養30萬頭豬隻，農業局爭取到農委會養豬基金，今年已投入5500萬元，總計4年將投入2億元，協助養豬產業更新設備。

    高市養豬協會前理事長陸瀛俊指出，不同意反萊豬公投是為了產業走向國際，因為台灣豬品質好，有信心挑戰國際市場，且政府防疫有成，將非洲豬瘟防堵於境外，豬農對政府有信心，願意跟隨腳步前進。

    陸瀛俊指出，政府全面開放美豬進口，台灣人更愛買台灣豬，因為台灣豬最安全，豬價穩定不受影響，維持每公斤75元，只要政府做好產地來源標示清楚，保護台灣養豬產業，進軍國際市場深具信心。 

    現任理事長王忠禮表示，台灣豬不怕美豬進口，豬價穩定不受衝擊，有信心插旗國際市場，政府應做好把關機制，對內嚴格要求標示清楚，並加強稽查肉製品，對外搶攻國際市場。

    王忠禮說，今年產業主要受疫情影響，進口大豆、玉米上漲，造成飼料成本增加2成，希望政府保障收益，協助產業解決問題，並致力傳統豬瘟拔針，有助於搶攻日本市場。

    農業局表示，今年豬肉價格比往年平均價格好，農委會將釋出公糧碎糙米養豬，減輕豬農成本負擔，市府也將輔導冷凍廠通過國際驗證，全力開拓國際市場。

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