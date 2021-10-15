為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    慰助城中城大火受難者 林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設共同捐款2000萬

    高雄城中城大樓大火，造成嚴重傷亡，為慰助死難者及家屬，社會各界發動捐款，財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，本於急難救助的精神，決定共同捐出2000萬元。（資料照，記者李惠洲攝）

    高雄城中城大樓大火，造成嚴重傷亡，為慰助死難者及家屬，社會各界發動捐款，財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，本於急難救助的精神，決定共同捐出2000萬元。（資料照，記者李惠洲攝）

    2021/10/15 20:36

    首次上稿 10/15 19:53
    更新時間 20:36

    〔即時新聞／綜合報導〕高雄市城中城大樓不幸發生嚴重大火，造成重大傷亡，高市社會局今提供「高雄市政府社會局社會救助金專戶」供民眾捐款，財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，本於急難救助的精神，決定共同捐出2000萬元，以撫慰受難的居民與家屬。

    高雄市府同時也號召民眾發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。

    捐款資訊如下，相關款項、社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

    一、捐款帳戶：
    （一）銀行匯款：
    戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶
    帳號：高雄銀行公庫部102103031319

    （二）郵局劃撥
    戶名：高雄市政府社會局
    帳號：42219427

    二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

    三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐（電話:07-3373372）。

    各界捐款如下（不斷更新）：

    ◎財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，2000萬
    ◎財政部所屬公股事業機構，2250萬
    ◎中信慈善基金會，1000萬
    ◎不動産開發商公會，1000萬
    ◎民主進步黨，100萬
    ◎「民進黨立院黨團，100萬
    ◎全聯福利中心，1000萬

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》危老樓像未爆彈 想拆彈只有這辦法
    2021/10/15 20:30

    新聞360》危老樓像未爆彈 想拆彈只有這辦法
    城中城火災行政調查小組 11人名單公布
    2021/10/15 19:57

    城中城火災行政調查小組 11人名單公布

    換屋也要抗通膨 央北景觀宅超搶手
    高雄城中城大火 考試院長黃榮村捐1個月所得賑災
    2021/10/15 19:48

    高雄城中城大火 考試院長黃榮村捐1個月所得賑災
    城中城大火奪46命 涉案情侶檔男交保、女聲押
    2021/10/15 18:56

    城中城大火奪46命 涉案情侶檔男交保、女聲押
    高雄城中城大火 3監委申請自動調查
    2021/10/15 18:19

    高雄城中城大火 3監委申請自動調查
    高雄「城中城」大火 中信慈善基金會捐款1千萬元
    2021/10/15 17:33

    高雄「城中城」大火 中信慈善基金會捐款1千萬元
    和城中城惡火拚搏！ 警消捨命救災照曝光 網友致敬：有你們真好
    2021/10/15 17:31

    和城中城惡火拚搏！ 警消捨命救災照曝光 網友致敬：有你們真好
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播