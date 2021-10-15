慰助城中城大火受難者 林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設共同捐款2000萬

高雄城中城大樓大火，造成嚴重傷亡，為慰助死難者及家屬，社會各界發動捐款，財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，本於急難救助的精神，決定共同捐出2000萬元。（資料照，記者李惠洲攝）

2021/10/15 20:36

首次上稿 10/15 19:53

更新時間 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市城中城大樓不幸發生嚴重大火，造成重大傷亡，高市社會局今提供「高雄市政府社會局社會救助金專戶」供民眾捐款，財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，本於急難救助的精神，決定共同捐出2000萬元，以撫慰受難的居民與家屬。

高雄市府同時也號召民眾發揮愛心，捐款協助傷患後續醫療、生活及社會重建相關費用，並提供傷者及罹難者家屬之經濟支持。

捐款資訊如下，相關款項、社會局將專款專用於受災民眾之相關事宜。

一、捐款帳戶：

（一）銀行匯款：

戶名：高雄市政府社會局社會救助金專戶

帳號：高雄銀行公庫部102103031319

（二）郵局劃撥

戶名：高雄市政府社會局

帳號：42219427

二、請務必於匯款單備註欄上填寫：指定用途「1014城中城火災事故案」。

三、聯絡窗口:社會局社會救助科吳宜靜小姐（電話:07-3373372）。

各界捐款如下（不斷更新）：

◎財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林建設，2000萬

◎財政部所屬公股事業機構，2250萬

◎中信慈善基金會，1000萬

◎不動産開發商公會，1000萬

◎民主進步黨，100萬

◎「民進黨立院黨團，100萬

◎全聯福利中心，1000萬

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