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    首頁　>　高雄市

    大雨過後現身高雄駱駝山區 不少蛙類難逃「路殺」

    中國樹蟾。（圖：簡仲信提供）

    中國樹蟾。（圖：簡仲信提供）

    2021/06/09 23:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區駱駝山區因最近雨後蛙類大噴發，甚至可聽到鮮少現身的中國樹蟾群叫，金潭國小校長簡仲信指出，正值蛙類繁殖期，數量頗多，有時一天可見數十隻蛙類遭「路殺」，同時也吸引蛇類闖入校園獵食，大自然食物鏈活生生上演。

    日前連日雨勢造成積水，近日可見蛙類在駱駝山區積水處產卵繁殖，下雨時可以聽到中國樹蟾、花峽口蛙等蛙類叫聲，似乎宣告繁殖季展開。

    簡仲信表示，駱駝山區可見中國樹蟾、花峽口蛙、小雨蛙、虎皮蛙、褐樹蟾、貢德氏赤蛙、澤蛙、黑眶蟾蜍等蛙類，且數量不在少數，向來躲在樹上的中國樹蟾，雨後也下來產卵，下雨夜晚或昏暗時，可以聽到求偶的群叫聲。他說，每年5月至10月間為蛙類繁殖期，這段時間可見大量蛙類現身。

    簡仲信表示，蛙類向來被視為環境指標，只要過度開發就會消失，而駱駝山區有包括海軍陸戰隊99旅等部隊營區，鮮少開發，為蛙類提供良好棲地。

    不過蛙類越過馬路時，難免會遇到「路殺」，簡仲信說，有時一天就可以看到數十隻，這是因為部分蛙類體型小，駕駛人夜間行駛很難注意到而造成。蛙類現身，有時校園盆栽就可以觀察到，但也吸引了青竹絲、南蛇等獵食者出現，甚至會誤闖校園，引起虛驚。

    褐樹蛙。（圖：簡仲信提供）

    褐樹蛙。（圖：簡仲信提供）

    蛇類誤闖校園。（記者洪臣宏翻攝）

    蛇類誤闖校園。（記者洪臣宏翻攝）

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