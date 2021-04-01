高市今起減量、減壓供水 陳其邁主持旱災應變中心會議

高雄市長陳其邁（左）主持旱災應變中心會議，呼籲民眾節約用水。 （記者葛祐豪攝）

2021/04/01 09:54

〔記者葛祐豪／高雄報導〕缺水危機擴大，高雄市今天起減量、減壓供水，高市府並成立旱災應變中心，市長陳其邁今天上午舉行第一次抗旱會議，再度呼籲民眾節約用水。

高屏堰流量昨天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低，取水量大減為47.4萬噸，再創歷史新低。

高市府決定，今天起用水大戶減量供水、一般民眾全日減壓供水，水公司將加強管線末端、高地用戶應變，並預先規劃259個加水站，以備不時之需，並新增小港臨海工業區載水點，提升每日供水達5000噸。

高市府今天並成立旱災應變中心，由市長陳其邁親自主持，他強調，高雄市從今天開始減量供水，市府將進行幾項措施。第一、4月開始，高雄市將自來水全日減壓供水，第二、每月用水超過1千度非工業用水，需節水10%，工業用水需節水7%、游泳池洗車，三溫暖及其他不急需用者，需節水10%。

陳其邁強調，中長期規劃上，水源整備必須著眼都市發展的需求。除了在進行中的水利建設與再生水廠，市府也會與鄰近包括台南、屏東等縣市，協調合作，研究如何更有效率整合南部的水資源。

高雄市水情目前為橙燈，水利局說，今天召開旱災應變中心第一次會議，主要是未雨綢繆，防範一旦水情進入供五停二的紅燈，各單位應及早因應相關配合、協調工作。

因應今天起，高雄市民生用戶全日減壓供水，自來水公司將加強管線末端、高地用戶應變，包括鳳山、三民、左營、楠梓、鼓山、小港、岡山等區，將適時調整、改善供水，並預先規劃259個加水站、437個大型加水桶，以備不時之需。

高屏堰流量昨天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（資料照，記者陳文嬋攝）

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