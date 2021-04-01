為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市今起減量、減壓供水 陳其邁主持旱災應變中心會議

    高雄市長陳其邁（左）主持旱災應變中心會議，呼籲民眾節約用水。　（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁（左）主持旱災應變中心會議，呼籲民眾節約用水。　（記者葛祐豪攝）

    2021/04/01 09:54

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕缺水危機擴大，高雄市今天起減量、減壓供水，高市府並成立旱災應變中心，市長陳其邁今天上午舉行第一次抗旱會議，再度呼籲民眾節約用水。

    高屏堰流量昨天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低，取水量大減為47.4萬噸，再創歷史新低。

    高市府決定，今天起用水大戶減量供水、一般民眾全日減壓供水，水公司將加強管線末端、高地用戶應變，並預先規劃259個加水站，以備不時之需，並新增小港臨海工業區載水點，提升每日供水達5000噸。

    高市府今天並成立旱災應變中心，由市長陳其邁親自主持，他強調，高雄市從今天開始減量供水，市府將進行幾項措施。第一、4月開始，高雄市將自來水全日減壓供水，第二、每月用水超過1千度非工業用水，需節水10%，工業用水需節水7%、游泳池洗車，三溫暖及其他不急需用者，需節水10%。

    陳其邁強調，中長期規劃上，水源整備必須著眼都市發展的需求。除了在進行中的水利建設與再生水廠，市府也會與鄰近包括台南、屏東等縣市，協調合作，研究如何更有效率整合南部的水資源。

    高雄市水情目前為橙燈，水利局說，今天召開旱災應變中心第一次會議，主要是未雨綢繆，防範一旦水情進入供五停二的紅燈，各單位應及早因應相關配合、協調工作。

    因應今天起，高雄市民生用戶全日減壓供水，自來水公司將加強管線末端、高地用戶應變，包括鳳山、三民、左營、楠梓、鼓山、小港、岡山等區，將適時調整、改善供水，並預先規劃259個加水站、437個大型加水桶，以備不時之需。

    高屏堰流量昨天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（資料照，記者陳文嬋攝）

    高屏堰流量昨天下探每秒4立方公尺，再度創下歷史新低。（資料照，記者陳文嬋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自來水管破了！新北八里台64線下湧現小瀑布 影響2千多戶
    2021/03/23 19:15

    自來水管破了！新北八里台64線下湧現小瀑布 影響2千多戶
    管線末端儲水備用！屏東市、長治4村18日減壓供水 影響數萬戶
    2020/11/17 17:05

    管線末端儲水備用！屏東市、長治4村18日減壓供水 影響數萬戶

    健康不能重來 禾聯讓您輕鬆防疫
    苗栗頭份、竹南部分區域17日停水 新竹香山減壓供水
    2020/06/15 19:41

    苗栗頭份、竹南部分區域17日停水 新竹香山減壓供水
    高市旗津、小港等5區明早減壓供水 將影響5萬用戶
    2019/10/02 22:01

    高市旗津、小港等5區明早減壓供水 將影響5萬用戶

    新竹市兒童藝術節 越夜越好玩
    高雄市今日熱門
    高雄六龜山區遭人違放山豬吊 山羊、獼猴險遭奪命
    2021/03/25 10:27

    高雄六龜山區遭人違放山豬吊 山羊、獼猴險遭奪命

    高雄監獄集體性霸凌 爆同牢房獄友「6人玩1鳥」
    2021/03/25 10:41

    高雄監獄集體性霸凌 爆同牢房獄友「6人玩1鳥」

    中鋼大規模招考503人 廉政署27日進駐考場查弊
    2021/03/25 12:32

    中鋼大規模招考503人 廉政署27日進駐考場查弊

    不要再撞娃娃機了！高雄男邊夾邊撞結果被判詐欺罪
    2021/03/25 12:46

    不要再撞娃娃機了！高雄男邊夾邊撞結果被判詐欺罪

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播