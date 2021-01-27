從賣農藥到推廣無毒農業 六龜農友吳清波：種愛玉救水資源

因為愛玉須靠愛玉小蜂授粉，吳清波力推山區種愛玉友善環境。（記者許麗娟攝）

2021/01/27 14:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄六龜新發地區有片愛玉園，這裡是全台唯二種有「苗栗1號」品種的愛玉，農園主人吳清波原是農藥商，退休後從事志工、解說員的他，卻常往山區推廣種植愛玉，吳清波說，愛玉靠愛玉小蜂授粉，絕不能灑農藥，他有個夢想：「如果荖濃溪沿岸5公里內改種愛玉，相信高雄人未來就有機會喝好水」。

愛玉的雄果（左）有可供愛玉小蜂產卵的癭花和雄花，當果實成熟時，孵花且授精的母蜂會穿過底部的雄花飛出，帶著沾滿花粉的飛進雌果（中）授粉，才能結成愛玉子。（記者許麗娟攝）

有感於台灣土地生態被農藥破壞殆盡，吳清波從過去「販毒」到現在力推友善土地，轉變之大，是有感於水資源保護的重要性，吳清波在六龜十八羅漢山當志工協助環境監測和導覽解說，但解說費卻完全回捐給協會運用，而他還有另一個身份，就是農友。

「苗栗1號」品種的愛玉雌株，不僅可在非海拔較低的地區種植，果膠量也是台灣原生種的2倍多。（記者許麗娟攝）

吳清波指出，愛玉主要生產在台灣山區，早期的原住民，學費多靠採愛玉販售，但野生愛玉的植株多攀爬在陡峭的岩壁或大樹上，加上要向陽面才會結果，採愛玉時不僅要爬高，還會遇到毒蛇、毒蜂等，常要冒著生命危險，現在山區已有專門種植愛玉，高雄桃源區是全台灣原生種愛玉栽培面積最大的區域。

吳清波認為，若政府能推廣山區種愛玉，不僅保護水源，收購的愛玉子也能在校學教學童認識台灣特有的愛玉、洗愛玉，做為校園點心。（記者許麗娟攝）

不同於台灣原生種只適合高海拔地區生長，經改良的「苗栗1號」品種可在平地種植，而且有生長勢強、耐膠蟲、果大、產量高、果膠含量高等特性，洗出來的愛玉紮實Ｑ彈。

吳清波說，愛玉是台灣特有的，100多年前英國攝影家湯姆生造訪南台灣時，平埔族人就是拿愛玉招待他。（記者許麗娟攝）

吳清波自2015年起在六龜自家農地引進種植，他說，這個品種的愛玉是苗栗農改場在中央山脈、雪山山脈、玉山山脈等全台500地採集原生種，花了10年時間篩選和研發出來，是有身份證的愛玉，目前全台僅2人各種2公頃，而他是其一。

吳清波的愛玉園採4母株和1公株的種植方式，讓愛玉小蜂有更多的雄果可以產卵，待孵化後，被公蜂授精的母蜂再將雄果的花粉帶入雌果中授粉，成熟的雌果才能產生愛玉子，而種愛玉不僅不能噴灑農藥，授粉期甚至不能抽菸，以免引響到愛玉小蜂，所以是最友善土地的植物。

吳清波指出，在山區推廣種植愛玉時，面臨最大的問題是價格混亂，種植愛玉須先打樁，每柱的成本要1000多元，1甲地成本要300多萬，每台斤的愛玉子至少要1000元以上才符合成本，但很多收購商用各種方式控制價格，使得原住民只能以200至500元不等賣出，最後乾脆砍掉不種。

吳清波認為，以種芒果為例，從開花起至少要噴10種以上的農藥，對環境影響甚大，市府不如把水資源的經費拿來推廣山區種愛玉，包含樁柱的補助和政府統一收購穩定價格，而且這是台灣特有的產物，若能行銷至國外，價格可賣到更高，如此不僅提升農民改種的意願，荖濃溪少了農藥污染，未來高雄人就可靠這條溪喝到好水，甚至讓六龜變成有機村，自然就有觀光產值。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法