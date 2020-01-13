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南橫梅山口至天池段通樂 每天開放5小時

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，在封閉搶修逾10年，今天上午8點正式復通。（記者蘇福男攝）

台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，在封閉搶修逾10年，今天上午8點正式復通。（記者蘇福男攝）

2020-01-13 10:35:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕台20線南橫公路高雄桃源梅山口至天池段，因莫拉克風災封閉搶修逾10年，今天上午8點正式復通，吸引大批「南橫迷」上山朝聖，交通部公路總局甲仙工務段長陳正偉提醒，山上下午易起濃霧，停車空間也有限，呼籲用路人配合車輛上午8點至下午1點進入時段，有劃紅線路段勿停車，以免受罰。

南橫梅山口至天池段今天上午8點復通，天還未亮，梅山管制哨就已出現排隊車潮，通車前，陳正偉分別致贈紀念帽和「埡口之巔攝影集」，給搶得機、汽車頭香男子周傑倫和黃玉芳，並頒贈紀念牌給長期記錄南橫動態的洪春景「南橫之友」，隨後管制哨拉起柵欄，讓排隊車潮逐一通行。

甲仙工務段表示，台20線南橫公路是台灣三條橫貫公路之一，1968年至1972年完成闢建，公路開通後人潮鼎盛，也揭開南橫美麗面紗，但遭受到1999年莫拉克風災重創，道路基礎設施損壞嚴重，封閉梅山口至向陽路段長達45公里。

經公路單位積極採短、中、長期及分階段修復策略，「梅山口至天池」約25公里長的路段，10年來投入近15億元經費修復，復建期間因地質破碎及多次颱風豪雨影響，導致工程進展嚴重受阻，但在施工團隊全力趱趕下，陸續完成2座橋、7座明隧道及數十處上下邊坡路基，復建近30個足球場大面積。

段長陳正偉表示，為了讓用路人欣賞到南橫美景，即日起開放梅山口至天池路段，但僅限3.5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機及機車通行，車輛進入時段為上午8點至下午1點，下午3點前淨空。

他說，農曆春節前暫時不對人車進行總量管制，1週後將邀集相關單位檢討，研議出更好的通行方案，六龜寶來、荖濃和甲仙均設有CMS告示牌，顯示相關路況訊息，也將透過警廣發布相關訊息，籲請民眾配合管制措施。

南橫天池復通前一刻，梅山管制哨排隊車潮蓄勢待發。（記者蘇福男攝）

南橫天池復通前一刻，梅山管制哨排隊車潮蓄勢待發。（記者蘇福男攝）

公路總局甲仙工務段長陳正偉（左）致贈紀念帽和「埡口之巔攝影集」，給搶得南橫天池復通頭香的機車男周傑倫（右）。（記者蘇福男攝）

公路總局甲仙工務段長陳正偉（左）致贈紀念帽和「埡口之巔攝影集」，給搶得南橫天池復通頭香的機車男周傑倫（右）。（記者蘇福男攝）

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