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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮4賽事估萬人報名 帶動觀光

    花蓮縣府宣布年底前舉辦四大運動比賽，希望促進周邊觀光消費及產值。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣府宣布年底前舉辦四大運動比賽，希望促進周邊觀光消費及產值。（記者花孟璟攝）

    2024/10/12 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震後太魯閣峽谷至今未恢復，不但全國自行車登山王取消從花蓮太魯閣上武嶺路線，太魯閣峽谷馬拉松也取消，花蓮縣府昨宣布，秋、冬季有四大比賽在花蓮舉行，包括下週的全國田徑錦標賽、全國自行車公路賽及羽球、跆拳道等賽事，估計四場比賽可突破萬人報名，盼以運動促進觀光發展。

    全國田徑錦標賽18日打頭陣

    縣府指出，包括中華民國田徑協會本月十八、十九日舉行的「全國田徑錦標賽」、本月廿六、廿七日的「花蓮太平洋盃自行車公路賽」，以及十一月五日至十四日的「太平洋盃全國國高中羽球錦標賽」、十一月廿九日至十二月一日「花蓮第六屆太平洋盃全國跆拳道錦標賽」，共四場比賽將在花蓮舉行。

    縣府預估，全國田徑錦標賽是世界田徑總會列為B級全國性最高層級賽事，太平洋盃自行車賽也納入年度「台灣自行車聯賽」重要賽事，估計四場比賽每一場至少吸引二千名選手參加，加上親友加油團，估計可為花蓮增加超過一萬間訂房，促進周邊觀光消費及產值。

    中華民國自行車騎士協會秘書長何麗卿說，本月廿四、廿五日舉辦的台灣KOM自行車登山王挑戰賽，往年路線由花蓮經中橫大禹嶺轉台十四甲上武嶺，今年因為太魯閣峽谷段仍有風險，改由中橫宜蘭支線上山。她說，目前有看到一些車隊開始騎台八線東段，之後只要公路局認為可行，明年登山王比賽就能重回太魯閣。

    太平洋盃自行車賽 挑戰台11線海岸公路

    何麗卿認為，花蓮、台東是台灣喜愛自行車運動的民眾最愛的騎行路線之一，這次花蓮太平洋盃自行車賽包括團體計時賽、競賽組、國中組、挑戰組的賽道選在台十一線海岸公路，中間的牛山爬坡路線也很有挑戰性。

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