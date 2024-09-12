花蓮3000元振興券 縣府：10月中發放

花蓮縣政府編列十億元經費，將普發縣民每人三千元振興券。圖為縣府發放生活物資券。（花蓮縣府提供）

2024/09/12 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府編列十億元經費，將普發縣民每人三千元振興券，刺激○四○三大地震過後蕭條的內需經濟，不過發放訊息混亂在網路亂傳，也有民眾投訴擔心若發放日期只有兩天會領不到；縣府指出，振興券預計十月中旬發放，確切日期時間日後公布，勿信不實謠言。

準備就緒 再公布時間、規則

縣府指出，為短期振興地震後的縣內經濟，向縣議會提報振興券追加預算，並於八月初審議通過，縣府已成立工作小組並結合各鄉鎮市公所，預計將於十月中旬發放，準備工作進行中，準備就緒後將宣布發放時間與相關使用規則。

近來有網路把重陽敬老禮金發放圖卡截圖修改，使民眾誤會花蓮振興券昨天開始發放的錯誤訊息；另外讀者投訴說，目前縣府規劃十月中的週六、日兩天以類似設置選舉投開票所的方式發放振興券，這樣動員大量人力，發放成本高達四千萬，為什麼不請鄰里長發？另外讀者也擔心若只有兩天，身在外地或是上班的人要怎麼領？

當天沒法領 另有領取辦法

縣府指出，縣內人口有卅多萬人，短期內發放作業不易，振興券是有價證券，若要鄰里長發放恐增加保管壓力，因此採取投票所方式進行身分認定及發放，縣府也會協助各鄉鎮市公所人力支援發放作業，若發放當天無法領取，也會有另外領取辦法。

縣府觀光處長余明勳說，振興券的發放、兌付等繁複工作，都以謹慎態度處理，各單位及各鄉鎮市公所和相關委外服務單位等，正在努力進行中，請鄉親們耐心等候縣府的公告。另外，許多店家為迎接這波振興券的消費及滾動加乘效果，紛紛規劃店內產品的加碼優惠方案，期望讓振興券的效果放大又加倍！

花蓮縣政府表示，振興券等同現金，一份共九張合計三千元，面額為四張五百元、五張二百元，領券資格為今年四月三日前設籍花蓮縣，領券後必須於今年底使用完畢，希望透過振興券的發放及有限的使用期限，鼓勵鄉親觀光、刺激消費，帶動經濟發展，恢復花蓮縣往昔活力。

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