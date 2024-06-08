連續降雨 蘇花崇德段兩度土石流

2024/06/08 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕蘇花公路花蓮崇德段昨一連發生兩次土石流漫過路面，先是昨凌晨十二點半於台九線一六四．五K發生土石流，凌晨三點搶通；下午又因大雷雨，造成崇德隧道南口被土石流淹過路面，雙向無法通行，公路局緊急搶修下，傍晚五點四十九分恢復通行。

受到○四○三地震影響，台九線蘇花公路秀林鄉路段山壁及邊坡土石鬆動，這兩天因鋒面影響，花蓮地區前天到昨天的下午至晚間連續降雨，崇德段一天內發生兩次土石流造成交通中斷。

其中昨天凌晨十二點半的土石流，還有車輛被卡在土石泥流堆中動彈不得，花蓮縣消防局接獲報案由新秀消防分隊前往救援，勇消趕到現場發現一輛廂型車內有夫妻檔兩人，立即頂著惡劣氣候救出受困民眾，所幸並無受傷，車輛則在接近三時脫困，由工務段人員協助該車駛離災害點。

下午秀林鄉再度下大雨、雷電交加，傍晚五點十分左右，用路人行經台九線一六三K+五百（崇德隧道南口），又發現土石從隧道旁往下傾洩、流到大馬路上，造成公路雙向無法通行。

由於端午連假明天開始，公路局東區養護工程分局南澳工務段這幾天於和仁至崇德路段佈署人力、機具，即時進行土石流清除搶災，在今天下午五點四十九分搶通，一小時內恢復正常通行。

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