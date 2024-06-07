震後遊客銳減 花蓮蝴蝶谷8月暫停營業

富源蝴蝶谷溫泉渡假村，八月一日起暫停泡湯、住宿、餐飲等各項服務。 （記者花孟璟攝）

2024/06/07 05:30

住宿、餐飲至年底 溫泉泡湯則預計10月恢復

〔記者花孟璟／花蓮報導〕○四○三地震後，花蓮觀光業重創迄今尚未恢復，端午節花蓮旅宿訂房不到二成，六月份剛與林業署優先續約十年的花蓮富源蝴蝶谷溫泉渡假村，昨宣布八月一日起暫停渡假村住宿、餐飲至今年底，溫泉泡湯則預計十月恢復；林業及自然保育署花蓮分署表示，經協商後業者允諾，只要花蓮觀光有復甦，住宿泡湯可提前恢復營運。

富源國家森林遊樂區 不受影響

林業署富源國家森林遊樂區總面積一九○公頃，近年政府也花大筆經費整理步道、龍吟吊橋以及富源吊橋，吸引遊客到全長七公里的森林步道踏青健身，運動完泡湯消除疲勞。

林業署花蓮分署指出，園區有十九公頃於二○○四年起依促參法，委外給蝴蝶谷溫泉渡假村經營住宿餐飲泡湯，門票也由蝴蝶谷代售；由於今年廿年期滿，且蝴蝶谷經評選經營績效不錯，因而獲得優先續約權，今年六月啟動。

花蓮分署指出，依當初合約規定，蝴蝶谷每年包括租金、營業分潤繳交給林業署約二百萬元，經營績效不錯，然而今年受地震影響花蓮遊客銳減，花蓮縣四、五月遊客從過去的一百三、四十萬人，降到卅萬人以下，而富源國家森林遊樂區在四、五月遊客也降到一個月只剩五六百名、一千多名遊客，房間住宿每個月只賣出一百多間，業者因而向林業署協商八月一日起暫停營業。

觀光業如復甦 將提前恢復營業

花蓮分署育樂科長林靜儀說，目前富源國家森林遊樂區入園不受影響，仍歡迎遊客前來踏青、安排森林遊樂區一日步道之旅，票務仍由蝴蝶谷代售，園區維持約廿名人力進行票口售票、維護設施，業者也允諾，花蓮觀光業如有復甦，將提前恢復營業。

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