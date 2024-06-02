世界自行車日開騎 遊花蓮拿補助

交通部長李孟諺（中）昨天主持「世界自行車日」活動，邀請民眾現在到花蓮旅遊正是時候。（記者花孟璟攝）

2024/06/02 05:30

觀光振興補助起跑 李孟諺︰來花蓮旅遊正是時候

〔記者花孟璟／花蓮報導〕六月三日是聯合國世界自行車日，配合交通部觀光署宣布六月起花蓮觀光住房及團費補助起跑，世界自行車日全國主場活動昨天在花蓮鯉魚潭起跑，交通部長李孟諺、觀光署吉祥物「喔熊組長」一起騎車出發。李孟諺說，希望透過活動讓國人知道「現在來花蓮正是時候」、「花蓮騎時很美麗」。

全國46場串聯 花蓮鯉魚潭出發

觀光署「世界自行車日」活動今年擴大舉辦，共九縣市四十六場次昨同步舉行，由於花蓮剛受到地震重創，觀光署將今年主場活動拉到花蓮鯉魚潭潭北遊客中心，包括李孟諺、觀光署長周永暉、台鐵董事長杜微等人，與大批車友從鯉魚潭騎車出發，沿途經過文蘭部落、初英發電廠及吉安大圳等景點，全程廿三公里，讓騎士們盡情享受自然風光與人文景色，可愛的「喔熊組長」也現身與車友同樂、討抱抱。

住房補助平日一千元 假日500元

李孟諺指出，世界自行車日今年主題「台灣騎時很美麗」，特別到花蓮辦主場，就是要告訴國人「現在到花蓮旅遊是最好的時機」，因為蘇花下清水橋上月卅日已開放大客車、遊覽車通行，觀光署振興花蓮補助方案也已上路，包括住房補助平日一千元、假日五百元，團客每團補助二萬元，加上六月一日至十二月卅一日止，持電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行花東地區六條路線免費、台灣觀巴套裝旅遊行程花東地區二折優惠，希望花東旅遊能夠回升。

台灣好行免費 台灣觀巴享二折

「花蓮沒有太魯閣，還有其他景點嗎？」李孟諺說，周永暉教他口訣「一鎮兩潭三里群山及農場」，一鎮是鳳林鎮，為觀光署票選「台灣十大國際經典小鎮」之一，兩潭是七星潭、鯉魚潭，三里是玉里、富里、東里的環鎮自行車道、金針花海，具有人文美景美食，以及花蓮的親子休閒農場、群山景點，他說「可以放心到花蓮旅遊」。

鯉魚潭會場有花東觀光圈市集，攤商希望花蓮觀光能動起來。（記者花孟璟攝）

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