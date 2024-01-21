籌建4年 瑞穗瑞福日照中心動工

瑞穗瑞福長照中心完工示意圖。（一粒麥子基金會提供）

2024/01/21 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣偏鄉的花東縱谷有許多鄉鎮因為青壯人口外移，成了超高齡社會，台東基督教一粒麥子基金會在瑞穗鄉籌建「瑞福多功能日間照顧中心」，昨天舉行動工感恩禮拜；基金會董事長呂信雄說，花蓮一九三縣道河東的原住民部落需要更好的長照服務，四年前就規劃，希望讓更多的長輩在地健康變老。

缺工缺料基地偏遠 希望工程推動難

位於花東縱谷中段的瑞穗鄉，距離花蓮市車程超過一小時，全鄉老年人口比例高達廿六％，已超過聯合國定義的廿％超高齡社會，公立的日間照顧機構只有縣府爭取衛生福利部經費，以瑞穗鄉舊衛生所廳舍改建的瑞歲健安社區長照機構，長輩週一到週五的白天可到日間機構上課、活動，但服務名額僅二十多位，不敷所需。

台東基督教一粒麥子基金會昨在瑞穗鄉瑞美村的中山路二段、瑞益路口基地舉辦「瑞福多功能日照中心」動工典禮，包括花蓮縣長徐榛蔚、瑞穗鄉長吳萬德、鄉代會主席羅文騰等人都見證參與。徐榛蔚肯定說，花蓮中南區第一輛行動沐浴車就是一粒麥子提供，幫助行動不便的長輩洗個舒服的熱水澡，感謝東基投入資源在瑞穗成立新的日照中心。

經費僅募得4成 歡迎各界愛心投入

一粒麥子基金會董事長呂信雄指出，瑞福中心本來要在一年半前就動工，因為缺工缺料、工地又在偏遠的花東縱谷，差點就放棄，幸好找到營建商願意投入，日照中心經費目前只募款四成，歡迎各界愛心投入，預計二○二六年上半年完工，四層樓的日照中心將提供六十位長輩的日照服務、複合式社區照顧服務。

一粒麥子花東縱谷第六個日照機構

基金會表示，東基公益從二○一○年開始在花東縱谷規劃「一鄉一日照」，第一個日照中心在台東關山，花蓮光復鄉、鳳林鎮、台東鹿野鄉都有日照中心，台東延平鄉、花蓮瑞穗鄉目前建置中，照顧失能、失智長輩能夠在地老化，晚上仍可回家與家人生活。

規劃四年，歷經缺工缺料且基地偏遠，瑞穗瑞福長照中心終於動工。（一粒麥子基金會提供）

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