花蓮台泥氣化爐 6月試營運

花蓮縣議會組專案小組至台泥和平廠新建的氣化爐協同水泥窯處理垃圾設施參訪，了解施工進度。（記者花孟璟攝）

2023/03/04 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮、吉安垃圾場堆置超過八萬公噸垃圾，亟待透過台泥的水泥窯協同處理花蓮垃圾BOO案完工來去化，花蓮縣議會組專案小組昨前往了解施工進度（見圖，記者花孟璟攝）。環保局表示，全案將在六月試營運，但因優先處理每日生活垃圾，估計吉安、花蓮堆置垃圾需一到三年才能全數去化完畢。

優先處理每日生活垃圾

花蓮縣環保局與台灣水泥公司和平廠簽約廿年，由台泥公司斥資四十七億元在花蓮和平廠興建氣化爐及水泥窯協同處理廢棄物系統，日處理量二百公噸，二○二○年完成BOO案簽約，由於疫情造成缺工缺料而核定展延一年，預計今年六月底起進料測試，於十一月正式營運前取得使用執照。

議會專案小組由議員傅國淵召集十多位議員昨到台泥和平廠視察，議員張美慧、胡仁順及楊華美、徐雪玉等多位議員都要求，村民反映掩埋場飄臭，盼盡速處理花蓮、吉安掩埋場真空打包堆置的八萬公噸垃圾；議員林源富則表示，希望事業廢棄物一併處理。

日處理垃圾二百公噸

環保局副局長饒慶龍說，氣化爐日處理垃圾二百公噸，花蓮縣每日送台泥的生活垃圾約一百五十公噸至一百七十公噸，餘裕才處理打包堆置的八萬公噸垃圾，如加上旅館業的事業廢棄物，估計至少一年至三年時間才能全數去化；至於處理事業廢棄物的環差已通過，但仍需向經濟部工業局申請許可。

底渣可作為水泥原料

台泥則說明，氣化爐比垃圾焚化爐安全的原理是有負壓，會將氣化的重金屬、戴奧辛吸入一千六百度高溫的窯體內處理，且酸性的重金屬及底渣將與鹼性的水泥生料混和後，酸鹼中和後作為水泥原料，符合零廢棄及循環經濟精神，未來也將做為環境教育場所。

針對回饋機制，環保局估算，回饋金為縣府編列每公噸二百元，每年有一千一百多萬元將有九成回饋秀林鄉崇德、和平村民，一成用於花蓮縣環保基金。

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