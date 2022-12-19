低溫來襲 花蓮啟動獨老關懷機制

寒流來襲，花蓮縣啟動低溫關懷機制，針對獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品，列冊獨老人口約計一千二百三十三人。 （花蓮縣府提供）

2022/12/19 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕寒流來襲，全台氣溫驟降，週三又有一波冷氣團，花蓮縣政府社會處啟動低溫關懷機制，針對獨居老人加強關懷訪視及發放禦寒物品，列冊獨老人口約計一二三三人。

氣象局持續發布低溫及強風特報，花東白天最高溫約攝氏十五度左右，沿海空曠地區及近山區平地還會再更低一些，廿一日將會再有一波冷空氣南下，強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，各地氣溫再度下降。

昨白天有2長者 疑天冷病逝

花蓮縣消防局統計，十八日上午八點至晚間六點，接獲兩件內科OHCA（到院前心肺功能停止）救護案件，為年邁長者，是否因天冷導致，仍需由醫師評定，確切病因有待釐清。

千餘列冊獨老 進行到宅訪視

花蓮縣府社會處啟動低溫關懷機制，派員致贈保暖物資予獨居長輩。社會處長陳加富說，列冊獨老一二三三人，除由各鄉鎮市公所定期關懷外，另委託老人暨家庭關懷協會辦理「獨居及中高風險老人個案關懷服務計畫」，聘用專責社工提供到宅訪視及個案管理服務。

陳加富表示，目前開案服務約二○四案，期待透過服務降低獨居長輩生活風險，上月底則提前啟動冬季關懷服務，採購禦寒衣物、毛帽及圍巾發放給列案的獨老，未來一週因持續低溫，將請村里幹事持續加強關懷，並通知社區照顧關懷據點告知長輩低溫訊息，若獨老有需要保暖禦寒物資，也請撥1999提供服務。

七十歲莊姓民眾說，在社會福利補助及長照服務支持下生活愈趨穩定，心裡很溫暖；八十歲姚姓民眾分享，收到毛毯後，不必擔心氣溫驟降帶來的寒冷，感念政府貼心及關懷之意。

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