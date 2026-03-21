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    首頁 > 花蓮縣

    秀姑巒山山友墜碎石坡重傷 空勤黑鷹懸停吊掛成功救援

    2026/03/21 14:26 記者花孟璟／花蓮報導
    直升機懸停在峭壁旁半空中，將傷者吊掛上機。（空勤總隊提供）

    直升機懸停在峭壁旁半空中，將傷者吊掛上機。（空勤總隊提供）

    花蓮卓溪鄉秀姑巒山、秀姑坪之間危險地形、碎石坡多，還有需要步步為營的瘦稜需要小心通過，今天上午花蓮縣消防局接到報案，此處發生山友滑落碎石邊坡，空勤總隊接獲消防局請求支援航空器，上午派黑鷹直升機抵達，由於邊坡無法降落，直升機駕駛發揮高超技術，懸停半空中並成功救援到傷者。

    受傷的山友為63歲余姓男子，因墜落邊坡造成頭部嚴重撕裂傷、左腳扭傷腫脹，有危及生命之虞，同行山友協助報案。

    駐地花蓮的黑鷹直升機上午由正駕駛凃秋旭、副駕駛黃勝杰、機工長黃啟君，與消防署特搜隊隊員簡維孝、謝孟輯出勤，上午10點06分花蓮起飛，10點半抵達時發現傷者待援地點在陡峭的光禿禿斜坡上，上方還是峭壁，從機組員拍攝畫面，可見現場地形困難，直升機還懸停空中，特搜員攜帶吊環吊掛出艙，將傷者固定扣環後吊掛上機，送往花蓮德興棒球場降落，再由救護車轉送慈濟醫院。

    直升機懸停在峭壁旁半空中，將傷者吊掛上機。（空勤總隊提供）

    直升機懸停在峭壁旁半空中，將傷者吊掛上機。（空勤總隊提供）

    秀姑巒山秀姑坪間的碎石坡地形，男子摔傷等待直升機救援。（空勤總隊提供）

    秀姑巒山秀姑坪間的碎石坡地形，男子摔傷等待直升機救援。（空勤總隊提供）

    余姓男子。（空勤總隊提供）

    余姓男子。（空勤總隊提供）

    余姓男子。（空勤總隊提供）

    余姓男子。（空勤總隊提供）

    余姓男子下飛機後由特搜人員攙扶準備上救護車送醫。（空勤總隊提供）

    余姓男子下飛機後由特搜人員攙扶準備上救護車送醫。（空勤總隊提供）

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