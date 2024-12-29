中橫西寶路段坍方受阻 今清晨搶通後管制放行

台八線中橫公路157.7K西寶路段，昨發生上邊坡間歇性坍方落石，今天上午搶通後通行。（公路局提供）

2024/12/29 13:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路157.7K西寶路段，昨發生上邊坡間歇性坍方落石且持續至晚間仍未停歇，造成159.5K洛韶至157.8K西寶路段受阻無法通行，經公路局東區養護工程分局搶災團隊頂著低溫挺入清坍，今天上午9點搶通道路後，戒護放行兩端停等車輛，後續依原訂管制時間放行。

太魯閣工務段指出，中橫公路東段184.5K太魯閣口到110.1K大禹嶺邊坡自0403花蓮大地震後持續不穩，1目前進行災修重建工程進行交通管制，167.7K天祥到184.5K太魯閣路段，每天經朝巡達可通車條件後，不分平日、假日，維持原訂每日5次放行，時間為上午7時至8時、上午10時、中午12至下午1時、下午3時，以及下午5時至5時30分。

請繼續往下閱讀...

而天祥以西路段，太魯閣工務段指出，114.6K關原至167.7K天祥路段，除118K關原及127.5K碧綠等2處工區，在上午8時至下午4時採每整點放行1次，其餘路段經朝巡達可通車條件，不分平日、假日在每日6時至下午4時30分，視沿線零星災修工區需要採機動管制放行措施。114.6K關原至184.5K太魯閣口路段，下午5時30分之後在管制區段內車輛只出不進，下午6時30分至翌日上午8時，實施夜間封路之管制措施。

中橫公路西寶路段昨天上11點30分發生上邊坡坍方，雙向交通受阻，太魯閣工務段搶災團隊獲報抵達現場，發現落石範圍約40公尺，坍方土石量約7000立方公尺，且邊坡持續坍方落石，機具無法進場搶修，只能取消下午的放行措施，並實施夜間性封路管制。

太魯閣工務段搶災團隊今天清晨上午見落石情況趨緩，5點頂著山區低溫出動機具前往現場清坍，歷經進4小時作業，終於在今天上午9時搶通，由施工人員戒護放行兩端停等的車輛。太魯閣工務段指出，災點通車後，現場將設置搶災機具與監看人員隨時監看上邊坡狀況，放行時如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或擴災之虞時，不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

台八線中橫公路157.7K西寶路段，昨發生上邊坡間歇性坍方落石，今天上午搶通後通行。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法