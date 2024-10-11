花蓮東華附小75歲！導演李安、「國民女婿」羅一鈞獲頒傑出校友

國立東華附小今天75周年校慶，疾管署副署長羅一鈞（左2）獲頒傑出校友。（東華附小提供）

2024/10/11 20:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮國立東華大學附設實驗小學今天慶祝75歲生日，東華附小前身是花師附小，成立以來傑出校友眾多，包括大導演李安、疫情期間表現傑出成為「國民女婿」的衛福部疾管署副署長羅一鈞都是，羅一鈞今天也回花蓮替母校慶生，鼓勵小學弟學妹，立定志向和目標後記得勇往直前！

國立東華附小今天舉辦75週年校慶，首度頒發「第一屆傑出校友」，獲獎者有國際導演李安、衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞、科技界宋建光、生態領域吳昌鴻、音樂總監姚書寰、凱基金控董事長楊文鈞、花蓮麥當勞董事長楊政道、更生日報社長謝立德等。

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獲獎的李安導演人在國外，自拍一段影片祝賀母校生日快樂，在校慶典禮上播放，強調「領到傑出校友這個獎，就是他最高的榮耀」。

衛福部疾病管制署副署長羅一鈞也是東華附小校友，以附小高材生著稱，國小五年級就跳級花崗國中，花崗國中念二年又跳級建中，今天也回母校領獎，吸引許多師生粉絲找他拍照。

他說，在附小的5年小學生活是他最珍貴的童年時光，感謝附小的老師給他快樂的學習環境。他說，從小對文學有偏好，也對生物、自然科有興趣，他本來立志讀醫是想要救人，後來走上公共衛生、疾病防制，一樣可以救人。他認為，立定志向很重要，鼓勵小學弟學妹發現自己的興趣和目標，努力朝著目標邁進！

國立東華大學附小是在1949年創校，原本是省立花蓮師範學校附設的小學，由於和高中一樣都是「省立、國立」，家長認為，課程和師資比起花蓮其他「縣立」學校要好，迄今一直是花蓮的明星國小，後因為花蓮師院併入東華大學，又改名東華附小，從創校以來改名7次。

由於傑出校友姚書寰是音樂製作人，還為校歌重新編曲，在75周年校慶這天發表新歌，歌詞中還有新編的RAP歌詞，讓師生嗨到最高點。校長鮑明鈞說，學校希望鼓勵孩子自由發揮、自主學習，今年底學校還要仿照TED的精神，成立東華附小TED講堂，鼓勵學生、老師、家長發表自己的想法和大家分享。

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