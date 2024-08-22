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中橫關原路段復建 24日起每日只放行5時段

台八線中橫公路受到0403地震及颱風影響，多處路段正在進行修復工程中。（資料照，公路局提供）

台八線中橫公路受到0403地震及颱風影響，多處路段正在進行修復工程中。（資料照，公路局提供）

2024/08/22 13:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕台八線中橫公路117.4公里關原路段2年前大規模坍方，現正持續復建，原採取機動施工管制，考量邊坡地錨工程施工需要，24日起至9月30日施工管制每日5次放行，夜間實施封閉管制；另外東段（天祥至太魯閣口路段）部份每日放行四時段，請用路人提前規劃行程，配合現場管制措施耐心等候。

公路局東區養護工程分局指出，太魯閣工務段針對台八線中橫公路117.4k、關原路段邊坡地錨工程施工需要，24日至9月30日每天上午7點至16點實施施工管制採5時段放行，放行時間分別為上午7時至8時、上午10時、中午12時至12時30分、下午2時30分及下午4時至5時30分，其中上午10時及下午2時30分兩時段，限放行前已抵達管制站停等的車輛，放行後即管制。

太魯閣工務段指出，不分平、假日，關原路段管制區間為117.1k至117.7k，亦即匡盧隧道東口至野溪休息區；另外，中橫公路由西往東的方向，亦即大禹嶺往天祥110.1k~167.7k路段，每天下午17時30分至18時30分以後禁止進入，只出不進，晚間18時30分至翌日上午7時實施夜間封閉管制，提醒用路人往東前往花蓮太魯閣務必於16時30分前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口放行時段。

另外，中橫公路東段受到0403地震損害，亦即天祥至太魯閣口路段，每天放行4個時段，包括上午7時至8時、上午10時、中午12時至下午1時，以及下午4時30分至5時30分，傍晚5時30分至6時30分只出不進，至隔天上午7時實施夜間封閉；太魯閣工務段指出，由太魯閣口往西至大禹嶺的民眾，則請利用中午12時至下午1時放行時段，通過天祥前往大禹嶺，避免遇上夜間管制。

公路局籲請用路人，山區道路地震及颱風豪雨過後易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

台八線中橫公路117.4公里關原路段24日起每天5個時段放行。（資料照，公路局提供）

台八線中橫公路117.4公里關原路段24日起每天5個時段放行。（資料照，公路局提供）

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