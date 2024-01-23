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春節暢遊太魯閣 遊園專車初二到初四免費搭

太魯閣國家公園大年初二到初四推出免費遊園專車，讓遊客免去開車、停車和塞車的不便與困擾。（資料照）

太魯閣國家公園大年初二到初四推出免費遊園專車，讓遊客免去開車、停車和塞車的不便與困擾。（資料照）

2024/01/23 18:21

〔記者游太郎／花蓮報導〕太魯閣國家公園管理處為了方便遊客春節暢遊各景點，紓緩中橫公路交通及推動國家公園低碳旅遊，春節期間2月11日到13日（初二到初四）推出免費遊園專車，帶大家輕鬆暢遊太魯閣峽谷。

太管處指出，春節免費遊園專車行駛路線是中橫公路太魯閣遊客中心到天祥間，共有3條路線，分別是1.藍線（遊客中心-天祥全程線，不停靠布洛灣）；2.紅線（遊客中心-布洛灣線區間線）；3.綠線（布洛灣-天祥區間線）。發車時間是上午8點到下午2點，沿途停靠砂卡礑、布洛灣、燕子口、九曲洞、綠水、長春祠等景點，遊客可以在任何停靠站自由上下車，從各站可以延伸走訪砂卡礑步道、布洛灣吊橋、太魯閣峽谷、綠水步道、白楊步道等，免去開車、停車和塞車的不便與困擾。

遊園專車行駛期間，太魯閣及天祥兩端同步實施機動交通管制，東端管制點設於台8線185.4公里太魯閣富世村路段，西端則在台8線167.1公里天祥路段，管制時間為上午8點到下午3點。太魯閣富世村管制點現場將視車流狀況採機動管制放行，而天祥管制點則於9點、11點、13點放行10分鐘，以維持中橫公路交通順暢。至於大型車輛、遊覽車或營業車團體遊客，則可到太魯閣富世村管制點機動放行。

太管處建議，民眾可以搭乘台鐵及北花線客運到新城車站下車，或自行駕車於新城車站周邊停妥車輛後，換搭花蓮客運、太魯閣客運302線及台灣好行-太魯閣線至太管處遊客中心換搭遊園專車，也可以直接搭乘前述客運班車到各景點優遊賞景。

配合免費遊園專車服務，太管處各遊客中心及管理站除了除夕（2月9日）休館，2月11日到13日（初二到初四）提早開館。其中，太魯閣遊客中心、布洛灣管理站、天祥管理站提早於上午8點開館，布洛灣吊橋則於8點30分開放入場。

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