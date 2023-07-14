見證台鐵東幹線發展40年 花蓮運務段長「添伯」吳金添榮退

台鐵花蓮運務段長吳金添（右）今天榮退，與新任段長許民杰（左）交接印信，交接典禮由台鐵局運務處長劉雙火（中）監交印信。（記者花孟璟攝）

2023/07/14 16:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕在台鐵花蓮運務段歷任站務員、列車長、站長，台鐵花蓮運務段長吳金添今天榮退，舉行交接典禮，由前宜蘭運務段長許民杰接棒。吳金添在鐵路局服務近40年，見證東幹線車票從一票難求到「愈來愈好買」，也協助0402太魯閣事故善後，他說，相信公司化之後的台鐵將可提升行車安全，也期盼復駛的CT273蒸機「仲夏寶島號」能年年持續運轉！

新任花蓮運務段長許民杰說，花蓮運務段過去在吳段長任內提供的優質服務有目共睹，明天玉里站有蒸機女王CT273仲夏寶島號花蓮首航，也是吳段長退休前最後一個上班日，他今天不但會下午趕到玉里彩排，明天也將到場服務旅客，為39年多的路局生涯總結，堅持到最後一天，更是他的榜樣，未來他會盡快熟悉花蓮段業務，繼續提供優質服務，也將與運務段團隊共同迎接明年度公司化的挑戰。

吳金添在1984年鐵路特考後分發到花蓮，在鐵路局服務長達39年6個月，今天舉行榮退交接典禮，由宜蘭運務段長許民杰轉任花蓮運務段長，交接典禮由台鐵局運務處長劉雙火主持、監交印信。

吳金添說，感謝運務段團隊的辛勞和努力，他相信公司化後的台鐵「安全性一定會提升」，尤其台鐵在1021普悠瑪、0402太魯閣事故後，已投入很大的金額做改善，包括建立邊坡監測示警系統，一旦有狀況列車接收訊號，將自動煞車，未來在人力上也妥善規劃，他認為，安全就是台鐵公司化後最重要目標。

台鐵運務處長劉雙火說，吳金添大他3歲，自己也跟著大家尊稱他「添伯」，吳從2013年接任花蓮運務段副段長，當時花東鐵路效能提升計畫進行的最高峰，「添伯」每個車站工程都親自踏勘，包括鐵道局東工處、供電單位都覺得「他不好搞」，可見他對場站安全的堅持。

由於東部鐵路發生重大災害或事故，運務段長就是緊急指揮官，也要督導防救災演練。劉雙火說，吳金添擔任運務段長6年以來幾乎沒有假日，去年五一台鐵工會發動合法休假，台鐵與公路局以「類火車」支應，吳金添在上船去蘭嶼度假前被叫回來，肩負類火車疏運任務；去年9月地震發生，東線鐵路中斷半年，吳金添也繼續透過類火車做旅客接駁和相關協助事項，上月也獲台鐵局長頒發「功在台鐵」。

劉雙火說，新任段長許民杰是台鐵局中生代人才，大部分時間在運務處負責票務系統優化及再造，明年公司化後因為宜蘭運務段將精簡，未來從石城到大武站，台鐵「東邊半壁江山都由他指揮」，期許他持續做好行車安全，其他客貨運才能推動。

明年1月台鐵掛牌公司化後，東部將在花蓮成立營運管理處，由台鐵局工務處長陳仲俊接任處長，宜蘭運務段將裁撤，今天接任的花蓮運務段長許民杰，就是從宜蘭運務段轉花蓮運務段，而花蓮運務段明年1月起，轄管將從宜蘭石城站到台東大武站「長度超過300公里」，是全國「管區最長」的運務段。

花蓮運務段長吳金添今天退休，下午馬上趕去玉里站，參與仲夏寶島號明日首航的彩排，為39年6月的台鐵生涯畫下句點。（記者花孟璟攝）

新任花蓮運務段長許民杰，是從宜蘭運務段長轉任，明年一月台鐵局公司化之後，花蓮運務段管轄範圍北起宜蘭石城站、南至台東大武站，範圍長達300多公里，是全國「管最寬」的鐵路運務段。（記者花孟璟攝）

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