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    首頁　>　花蓮縣

    從生活經驗發想科展主題 花蓮高中學生雙料奪獎

    「魚你翼鰭飛」作品由胡育豪老師指導學生張立欣、劉翊丞、莊濟謙（左起）進行共同研究。（教育部提供）

    「魚你翼鰭飛」作品由胡育豪老師指導學生張立欣、劉翊丞、莊濟謙（左起）進行共同研究。（教育部提供）

    2022/10/16 23:02

    〔記者張維真／台北報導〕花蓮高中學生從生活經驗發想科展主題，以「魚你翼鰭飛—探討飛魚腹鰭對飛行穩定度的作用」、｢字由字在—利用深度學習生成個人化字體｣於全國中小學科學展覽會中脫穎而出，在眾多參展作品裡雙料奪得物理科第3名、電腦與資訊學科團隊合作獎。

    教育部辦理各項競賽，包含台灣國際科學展覽會、中小學科學展覽會、學科能力競賽等，以提升學生對科學的興趣與研究熱情、培養科學教育人才。國教署表示，12年國教自然科學領域強調科學學習的方法，應讓學生從既有經驗裡，激發學生對科學的探索與學習。

    花蓮高中高2學生莊濟謙、張立欣、劉翊丞本次的參展作品「魚你翼鰭飛—探討飛魚腹鰭對飛行穩定度的作用」，由老師胡育豪、吳旻共同指導，奪得全國第3名，作品結合在地特色取材自海洋，他們研究發現，飛魚會調整腹鰭來改變飛行狀態，當攻角為35~45度時，飛魚的穩定度最大，也是最適合其飛行的狀態。

    另外，由老師黃楨喻指導的高2學生周隆宇、嚴得愷、黃浩昕，以｢字由字在—利用深度學習生成個人化字體｣作品參展，研究發現包含機器學習的VGG、Bicycle-GAN、Zi2Zi等3種模型，經過適當處理後，可以生成實際套用在電腦中的個人化字體，不僅讓生活所見的文字變得更為生動，同時還能節省設計字體的時間。

    本次花蓮高中學生雙料奪得全國中小學科學展覽會物理科第3名、電腦與資訊學科團隊合作獎，花蓮高中校長楊鵬耀說，特別感謝學校老師辛勤付出，以及家長支持學生由生活取材、創意發想，讓學生互相討論、創作，透過集體智慧展現生活化的學習成果。

    黃楨喻老師指導高二學生嚴得愷、周隆宇、黃浩昕（左起）參賽作品?字由字在—利用深度學習生成個人化字體?。（教育部提供）

    黃楨喻老師指導高二學生嚴得愷、周隆宇、黃浩昕（左起）參賽作品?字由字在—利用深度學習生成個人化字體?。（教育部提供）

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