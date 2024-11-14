康芮農損逾3億 花蓮7鄉鎮申請救助免現勘

康芮颱風過境讓花蓮富里鄉農田淹水，水退後稻子倒伏，災情慘重。（記者花孟璟攝）

2024/11/14 05:30

只要「客觀證明文件」或「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災損照片

〔記者花孟璟／花蓮報導〕上月底的強烈颱風康芮造成花蓮縣中南區農損，截至十二日統計已破三億元。縣府表示，農業部已公告花蓮縣壽豐鄉、玉里鎮等七鄉鎮適用農業天然災害簡化措施地區，鄉鎮公所免現勘認定超過廿％農損，即可提出申請，但受理期限只到明天十五日，提醒農民注意。

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農損逾20％可提出 受理到明天

縣府農業處指出，六日會同中央相關單位現勘後提報農業部，農業部已於十二日下午公告，花蓮縣壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉等七鄉鎮，適用天然災害簡化措施勘查地區。

適用農作物品項為「中後期稻米」為主，七鄉鎮都適用，其他包括壽豐鄉的玉米（食用、硬質、青割）、香蕉、大豆、南瓜；鳳林鎮硬質玉米、大豆；瑞穗鄉玉米（食用、硬質）、香蕉、南瓜；卓溪鄉油茶；玉里鎮蕎麥等。

農業處長陳淑雯說，符合地區及農產品項的農民向鄉鎮公所農業課申請救助，經查證具農業部公告的種植「客觀證明文件」，或農民依農業部「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災害災損照片，基層公所「得免現勘認定廿％的災損程度」。

陳淑雯說，客觀證明文件包括參加綠色環境給付計畫，領有農業環境基本給付、轉（契）作獎勵、生產環境維護給付及大專業農轉（契）作獎勵等相關給付；通過農糧作物產銷履歷；領有農業天然災害現金救助；領有農產業保險補助保險費。

縣長徐榛蔚提醒，本次災害救助受理期限至十五日止，已請鄉鎮公所盡速動員人力進行勘查及拍照取證工作，協助受災農友儘早復耕、復建。

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