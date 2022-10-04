雙十搭火車往台東 台鐵：玉里出站就能上接駁車

從玉里車站下車，循著指示路線出站下樓梯，馬上可搭往富里的公路接駁車。（記者花孟璟攝）

2022/10/04 12:32

〔記者花孟璟／花蓮報導〕918地震造成台鐵花東線「新秀姑巒溪橋」損壞，修復最快要3個月，因應本週末雙十連假，目前玉里、富里站之間採公路接駁。台鐵花蓮運務段長吳金添說，為因應雙十假期，目前在兩個車站各準備5台接駁車，還有3台預備車，強調「已經做好準備」，往台東旅客在玉里站下車「一出站馬上就能搭接駁車」。

918地震一度造成花東線鐵路中斷，「花蓮－玉里－台東」採類火車接駁，台鐵分階段恢復花蓮－鳳林、鳳林－玉里通行，從9月30日起只剩下玉里－富里之間需搭乘公路接駁車。

台鐵花蓮運務段長吳金添說，由於花東線平日搭車人數較少，從玉里、富里站下車轉搭接駁車的旅客，平均每班列車乘客約需2到3輛接駁車，10月1、2日兩天週末搭車旅客較多，最多是一趟出4輛大客車。因此目前除兩個車站各準備5輛車待命，玉里站另有3輛預備車，隨時因應旅客需求。

他說，車站動線上，玉里往富里的公路接駁車就停在玉里站正門，旅客一下車就可轉乘，車程約50分鐘。到富里站後轉乘區間車往池上、關山、台東等各站，區間列車為每半小時一班車，因此到富里後最多等10多分鐘就能銜接上區間列車，從富里到台東區間車程約1小時。

由於從富里往南至台東的輸運改成以區間車為主，順行、逆行一天各開29班，安排車次數量超過平日，因此以順行而言，從富里發車開往台東、新左營的普悠瑪一天只剩3班車（322次、334次及462次），逆行的普悠瑪有開到富里站的也是只剩3班車。

台鐵局也表示，由於接駁車、區間車都採區間計費，往玉里、富里、池上、關山、台東各站旅客，對號列車車票只需買到玉里站，玉里以南改買區間車即可，除了可臨櫃一次買對號車及區間車票，也可直接用電子票證刷卡搭車。

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