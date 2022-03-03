萬人太魯閣馬拉松本週六登場 周邊道路部分管制

太魯閣峽谷馬拉松將在週六登場，今年約計1萬2千人參賽，周邊部分道路實施交通管制，花蓮警方會沿線布崗，提供民眾所需協助。（新城警方提供）

2022/03/03 16:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕太魯閣峽谷馬拉松將在週六登場，今年約計1萬2千人參賽，主辦單位安排40輛免費接駁巴士，清晨4時陸續從花蓮火車站發車直達會場，因應賽事動線，台8線太魯閣牌樓至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道等部分路段，也會實施交通管制，公路總局提醒用路人提前因應。

2021雲朗觀光太魯閣峽谷馬拉松因（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延至今年3月5日舉行，賽事規定跑友均需至少打過1劑疫苗才能入場，賽道補給也不提供一次性水杯、瓶裝水，建議使用大會宅配提供的環保水杯。

因應當日賽事交通管制，公路總局第四區養護工程處表示，5日上午5時起至下午1時30分，包括台8線興田（鳳凰林、太魯閣牌樓）至天祥路段、台9線太魯閣大橋南下車道及太魯閣大橋北端至花2線錦文橋等實施交管，期間僅開放活動工作人員車輛、執行公務車輛進入，呼籲用路人及早因應。

花蓮新城警分局指出，縣警察局交通隊、新城警方及保七總隊第9大隊等3單位，將負責執行第一線交通疏導工作，分散部署在長達42.195公里全程馬拉松賽途上，提供民眾所需協助。

主辦單位花蓮縣體育會表示，針對1萬多名跑友交通接駁需求，共分火車接駁及大會接駁，台鐵將於當日清晨4時10分至5時30分，加開4班次往返花蓮火車站至新城（太魯閣）火車站專列火車，單程票價新台幣37元，抵達後可轉乘免費接駁巴士至會場，巴士末班車為清晨6時10分。

花蓮縣體育會指出，大會也安排40輛免費接駁巴士，從花蓮火車站直達會場，清晨4時準時發車，參賽選手優先憑號碼布上車，未搭上接駁巴士，請改搭火車。40輛巴士因屬單趟服務，抵達會場後將隨即投入新城（太魯閣）火車站至會場接駁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法