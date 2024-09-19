全國原民科展、機器人奧賽 尖石國小雙冠

新竹縣尖石國小（葛菈拜民族小學）參加112學年度全國原住民族文化與科學展覽競賽，從全國87組隊伍中脫穎而出，榮獲金熊獎的殊榮。（擷取自新竹縣政府官網）

2024/09/19 05:30

科展作品以解密泰雅族作物獲金熊獎 奧賽作品「山頭六避」以擋板保護家屋

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石國小（葛菈拜民族小學）參加全國原住民族文化與科學展覽競賽，從八十七組隊伍中脫穎而出，榮獲金熊獎殊榮。師生們再接再厲參加台灣青少年教育機器人奧林匹克競賽，再摘下「IYRC國際青少年機器人競賽」機器人創意賽小學高級組冠軍；另尖石國小校友跨校組隊也榮獲國中組冠軍殊榮，並一舉拿下全國雙項冠軍，更取得明年參加世界賽的代表權。

校友跨校組隊 榮獲國中組冠軍

縣長楊文科表示，尖石國小師生累積了兩年的經驗與努力，帶著孩子們學習程式語言，並強化生活中原住民族文化的滋養，讓孩子觀察及使用數位科技培養解決問題的能力，透過STEAM探索原住民族教育，讓師生看見更多學習的可能性與文化傳遞的分享性。

科學方法回應傳統文化智慧

尖石國小校長陳智華表示，全國原住民族文化與科學展覽競賽作品名稱「探『米』趣—解密泰雅族傳統作物『Trakis』之研究」，是以學校課程實踐復育原生種小米和祭儀的使用為主軸，探討各品種小米在生態智慧應用的不同形態，以顯現泰雅族人與生態環境共生智慧，並用科學方法實驗、觀察分析與多方驗證，來回應傳統文化智慧的科學脈絡與價值，贏得評審青睞。

災後操作戰車進行土石清除

在台灣青少年教育機器人奧林匹克競賽中，國小組以作品「山頭六避」，可偵測地震與濕度感應，自動啟閉電源閥以擋板保護家屋，更在災後操作多功能山頭六避戰車進行土石清除與分類再利用；國中組則以「濾」建築，處理酸雨過濾及空污淨化，透過原住民族半穴居的概念，藉由水與空氣在室內有氧循環達到房屋智慧節能。

尖石國小參加2024第3屆台灣青少年教育機器人奧林匹克競賽，摘下「IYRC國際青少年機器人競賽」機器人創意賽小學高級組冠軍。（擷取自新竹縣政府官網）

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