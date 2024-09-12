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首頁　>　新竹縣

《新竹》竹縣明年估60萬人 議會增1席

新竹縣人口持續成長，到上個月底總人口數已經有五十九萬二五七八人。預料明年底全縣將有六十萬人。（記者黃美珠攝）

新竹縣人口持續成長，到上個月底總人口數已經有五十九萬二五七八人。預料明年底全縣將有六十萬人。（記者黃美珠攝）

2024/09/12 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣人口持續成長，到上個月底總人口數已經有五十九萬二五七八人，跟一九九五年的四十多萬相比，年平均增加五四六九人，如此持續下去，預料明年底全縣將有六十萬人，可望替二○二六年底的下一屆縣議會席次再添一席，從目前的卅七席成長為卅八席。

因應即將迎來六十萬的人口，新竹縣長楊文科要求縣府民政、行政等相關局處及早預先規劃相應的政策，好讓新竹縣更宜居。

民政處長陳建淳說，一九九五年新竹縣只有四十萬八五七七人，到今年八月為止，新竹縣全縣已有五十九萬二五七八人，年平均成長五四六九人，明年底如果持續這樣成長下去就會有六十萬人，屆時議會的席次將添一席，從現在的卅七席變成卅八席。

竹北近22萬人 明年可能超越彰市

十三鄉鎮市的「首席」竹北市上個月底已有廿一萬八五八六人，平均每月增加二九○人。相較於總人口數只剩下廿二萬四四八三人的彰化市以月平均少一七八人的幅度衰退，推估明年一月竹北全市將有廿二萬人，同年九月竹北總人口數將正式趕過彰化市，成為全國人口最多的縣轄市。

外界關切的竹北市因為東、西區人口差異越來越大，會不會隨著竹北人口的一再刷新突破而有東、西區的重新劃分？

陳建淳直言，這必須要視基層民意是否有需求才能進一步討論。

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