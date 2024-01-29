（竹縣）湖口、新埔設日照中心 收托長者

湖口鄉老寶貝日照中心的專業人員安排現實導向課程，幫助失智者長者對人事時地物有正確的認知。（新竹縣長期照護管理中心提供）

2024/01/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新添兩處日間照顧中心，湖口鄉、新埔鎮衛生所日間照顧中心，分別由仁慈醫院及福氣銀髮事業承作，各獲核定收托長者卅人，近期正式營運，期盼減輕照顧家庭的負擔，共同打造新竹縣友善、優質的高齡環境。

各30名額 減輕照顧者負擔

新竹縣長期照顧管理中心本月由縣府衛生局及社會處長照相關人員整併成立，日照中心服務對象為六十五歲以上失能長者、五十五歲以上失能原住民、五十歲以上失智者及失能身心障礙者，還有日常生活需他人協助的獨居老人與衰弱老人，依長照等級補助被照顧者，一般戶自費十六％，中低收入戶自費五％，低收入戶無需自費。

一般戶自費16％ 低收免費

其中位於湖口鄉衛生所二樓的老寶貝日照中心，提供安全看顧、交通接送、午餐、認知訓練、靈性關懷及科技復健等服務項目，由專業人員設計多元課程，透過上下肢及腦部訓練以達到復能的目的，電話：03-5993500分機2213、03-6992077。

包含交通、餐食、復健服務

位於新埔鎮衛生所二樓的勇氣日照中心，服務內容為生活照顧服務、健康促進、文康休閒活動、社區適應活動、餐食及交通、復健服務，電話：03-5888776、5883779。

前年完工落成的湖口鄉、新埔鎮衛生所，皆屬B級複合型服務中心，成立兩家日照中心後，使新竹縣的特約日照中心達廿二家，另外還有兩家特約日照單位在新竹市，服務範圍更廣，也提供照顧喘息服務等。

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