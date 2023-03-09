竹縣327家露營場 僅6家合法

新竹縣政府統計，轄內露營場總共327家，其中五峰鄉有111家。（記者廖雪茹攝）

2023/03/09 05:30

合格申設低於2％ 縣府稽查輔導 將下鄉辦座談

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣有多達三百廿七家露營場，卻僅不到二％合法，新竹縣政府為此成立露營場管理聯合審議稽查小組與輔導團隊，本月底前將到五峰、尖石等地區召開座談會，並提供專線諮詢服務，讓業者了解相關法令規定，並輔導撰寫申請計畫書，希望提升露營旅遊的安全。

尖石、五峰兩鄉 就有258家

許多露營業者反映，不清楚政府對於露營場經營的法規，也不知如何申請合法。對此交通旅遊處長戴志君表示，因應交通部觀光局「露營場管理要點」修正通過，有條件放寬非都市土地內農林牧土地一定比例面積容許作露營場使用，縣府去年底成立露營場管理聯合審議稽查小組，並編列四百萬元經費辦理露營場調查和輔導合法化工作，同時將開設Line群組及諮詢專線。

協助申請登記 設諮詢專線

縣府預計三月底前，將在尖石、五峰等鄉鎮，陸續舉辦露營場容許使用申請及合法登記輔導說明的座談會，依管理要點，露營場開發及經營涉及土地使用、開發利用、環境保護、水土保持、建築管理、消防管理、衛生管理等，依各該相關法規辦理。縣府也規劃由交旅處、農業處、地政處、工務處、環保局等展開跨局處召開會前會討論。

交旅處統計，轄內露營場分佈，以尖石鄉一百四十七家最多，其次是五峰鄉一百一十一家，關西鎮廿二家、橫山鄉廿一家、峨眉鄉十一家、北埔鄉七家、新埔鎮四家，竹東鎮、湖口鄉、寶山鄉、新豐鄉各一家。

戴志君說，針對中央發布的露營場敏感地查核，新竹縣經現勘最後確定為十七家，包括含土石流淺勢溪流區、河川區域、國有林事業區、保安林等森林地區。

竹縣原有四家合法露營場，今年新增兩家為六家，合法不到二％，且全都是遊樂區和休閒農場。

新竹縣有多達三百廿七家的露營場，本月起縣府已委託廠商組成專業輔導團隊，將到五峰、尖石等地召開座談會。（記者廖雪茹攝）

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