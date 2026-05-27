竹縣關西發放5千元引爆入籍潮 竹東議員席次恐被牽動

新竹縣關西鎮普發現金5000元，這兩天吸引大批民眾申請入籍關西鎮，公所希望藉此「政策留人」；但因議員總席次不變，竹東鎮恐因此而減少1席。（記者廖雪茹攝）

新竹縣關西鎮民代表會上週五審議通過「關西鎮因應國際情勢強化地方韌性及振興發展自治條例」草案，符合條件的鎮民每人發放5000元，消息傳開後，戶政事務所這幾天湧入大批民眾申請入籍關西鎮，公所希望藉此「政策留人」；但因全縣縣議員總席次不變，倘若關西鎮因人口增加而保住2席議員，竹東鎮恐因此而減少1席，引發竹東議員及地方鄉親關切與不滿！

竹東鎮議員鄭朝鐘表示，竹東鎮的人口數維持9萬7千人左右，人口數沒有下降，現在只是因為計算方式，變成要減少1席議員席次，這不是匪夷所思？關西鎮目前只是短期內因政策推行而增加人口移入，並不是實際居住的人口，如果福利領完，8、9月份遷出，這樣計算議員席次的條件又未達標準，是不是應該改回原本席次呢？

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按上述條例，以5月29日以前已設籍關西，且於發放起始日未遷出的鎮民，包含新生兒、不排富，每人發放5000元，列冊的低收入戶每戶再加發2000元，目前設籍人數約2萬6000人，總計將發放約1.4億元。

新竹縣選委會提醒，《戶籍法》規定，有關遷徙登記應依居住事實認定，以符合「人籍合一」的原則，使戶籍資料正確；若違反相關規定，可處9000元罰鍰。

依公職人員選舉罷免法等相關規定，新竹縣議員總席次為37席，竹北市人口持續穩健成長，因此近幾屆選舉，竹北選區席次都逐屆增加。依新竹縣選委會先前試算，2026年底地方選舉，竹北選區原為12席，這次以鐵路為界首分為兩區，試算第一選區竹北西區4席、第二選區竹北東區9席，增加1席為13席。

第八選區竹東鎮、五峰鄉現為6席，第四選區關西鎮現為2席。以基本人口數除選舉區人口總數的商來看，第八和第四選區的商數相當接近；在總席次不變的前提下，關西鎮連日因普發現金政策而吸引大量人口入籍，前天和昨天已有逾500人入籍了，據悉若關西人口增加超過800人，極可能導致竹東鎮從6席減少1席至5席，關西鎮則維持2席不變。

新竹縣關西鎮普發現金5000元，這兩天吸引大批民眾申請入籍關西鎮，公所希望藉此「政策留人」；但因議員總席次不變，竹東鎮恐因此而減少1席。（記者廖雪茹攝）

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