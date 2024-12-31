新竹縣新埔鎮幸福巴士今天通車 明天元旦上路

新竹縣新埔鎮幸福巴士今天通車，明天、2025年元旦正式上路服務。（記者黃美珠攝）

2024/12/31 13:15

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮公所因應新竹客運業者結束在縣內的公路客運營運業務，整併行鎮內的5條竹客路線跟2條社區巴士路線後，轉型打造出5大路廊的10條「幸福巴士」載客路線，其中「高鐵線」路廊兩端還延伸到關西、高鐵竹北站，便利關西新埔鄉親轉乘。今天縣長楊文科、鎮長陳英樓偕同新竹區監理所所長吳季娟等共同舉行通車儀式，明天元旦正式上路。

縣長楊文科說，新竹縣的幸福巴士陸續有尖石開通8條、五峰7條、關西6條以及新埔明天就要上路的10條，後續芎林也將開通4條，北埔、峨眉以及寶山也在準備當中。

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新竹區監理所所長吳季娟說，新埔幸福巴士是整合原來竹客路線和社區巴士的資源而來，這些路線可到芎林、湖口、龍潭各地，還跟主動結合關西，擬出「高鐵線」的路廊，從關西迎風館出發，經新埔走文華路後轉往高鐵新竹站，便利2鎮鄉親前往竹北轉乘高鐵。

另4條路廊則分別是：結合【5632】、【5640】跟社區巴士【內立線】轉型的【龍潭－新埔－芎林（經三水、內立）】線；由【5641】轉型的【新埔－楊梅（經清水）】線；整合【5642】及【5643】跟社區巴士【新北線】後的【楊梅－新埔－湖口（經北坑口、舊湖口）】線，再透過這5大路廊開辦出10條幸福巴士路線，以維持原本公路客運的運輸服務。

鎮長陳英樓說，新埔幸福巴士能上路拜新竹區監理所補助85%之賜，除了可以

便利去搭乘高鐵，從南、北平里通往湖口火車站的路線，也讓新埔鄉親可以更便捷選乘台鐵。

新竹區監理所表示，新竹縣13鄉鎮市中尖石、五峰的幸福巴士最先啟動，而2024~2025年間，剩下的11個鄉鎮市陸續有7個提案跟進開辦，其中關西打頭陣在今年率先上路，新埔和寶山都是今年提案，都將在明年元旦同步上路。至於湖口、芎林、峨眉以及北埔還在規劃中，預計2025年會通車。

至於幸福巴士的票價比照新竹縣市區公車，全票15元、優待票8元，可使用新竹縣敬老愛心卡、桃竹竹苗TPASS通勤月票搭乘，且TPASS月票啟用後效期30天內可不限里程、不限次數搭乘各定期票指定的運具。

新竹縣新埔鎮幸福巴士共有5大路廊、10條載客路線，其中高鐵線兩端串聯關西鎮和竹北的高鐵新竹站，便利鄉親轉乘、遊客進入關西新埔暢遊。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮幸福巴士明天元旦將正式上路服務民眾。（記者黃美珠攝）

新竹縣長楊文科（右）、新埔鎮長陳英樓（左）邀請民眾明天、2025年元旦開始，就可多多利用新埔幸福巴士南來北往暢行無阻。（記者黃美珠攝）

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