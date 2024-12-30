氣溫攀高草莓產量銳減 關西草莓每台斤500元起跳

今年的草莓產量銳減，要吃到如圖豪邁的草莓蛋糕，就必須要忍痛下重手。（記者黃美珠攝）

2024/12/30 12:22

〔記者黃美珠／新竹報導〕草莓產季已經開始，但有糕點業者發現，產季要買草莓做蛋糕，每台斤售價居然高達1300元！不僅他們自己嚇到差點吃手手，愛吃草莓或是草莓蛋糕的人，口袋也要真的夠深才能大飽口福。

新竹縣關西鎮農會總幹事林兆暉澄清說，關西草莓在產地的價格每台斤只有500元啦，沒有前述天價！但因氣候越來越炎熱，草莓育苗確實不易，以致遭遇的葉枯病、炭疽病等病害也越來越嚴重，產量普遍銳減導致奇貨可居是事實。

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因此今年的草莓一上市，價格就直接衝到往年春節期間的行情，不然一般產季初起時，關西草莓每台斤售價是落在300到400元之間的。

關西農會理事長張盛能本身就種草莓多年，他感嘆，現在的栽種成本逐年推高，使得全鎮種草莓的農民剩下不到20戶，栽種面積萎縮僅剩10公頃。過去草莓苗1株5元，現在1株賣到20多塊，種苗從育苗床上就已經存活不易，移到田裡栽種後更是動輒就死掉。他今年光是買苗就花掉了55萬，但能順利結成大果的有限，粗估每台斤的草莓成本就要花上3~400元不等，1分地收成的毛利如果能有40萬就要偷笑了。

張盛能感嘆，關西草莓向來是採開放給人採果的方式在經營，以前每年12月中開始可以採果到隔年母親節左右，現在產季推遲了卻結束得早，草莓田內莓果更是稀稀落落，很多是中小果，包含苗栗大湖在內，有農民產量只剩往年的一半，所以過去遊客相約採草莓的盛況，今年要得見有點難度。

至於國內糕點業者所用的草莓，張盛能說幾乎都還是國產的，畢竟草莓嬌貴，要空運來台的成本更高，由此可見今年要吃草莓糕點等，真的口袋要夠深。

今年草莓產量銳減，草莓做的甜點也顯得相當奇貨可居。（記者黃美珠攝）

今年草莓產量銳減，雖然已經到了草莓產季，但是草莓的高「貴」，讓它無法成為糕點上的主角。（記者黃美珠攝）

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