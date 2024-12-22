新竹市耶誕晚會12/24登場 聽歌、送熱飲、抽大獎

竹市2024新竹購物節與聖誕晚會壓軸活動登場，最大獎汽車開回家！（市府提供）

2024/12/22 19:59

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市年度盛事「聖誕晚會」將於24日在護城河228紀念碑旁隆重登場，城市行銷處表示，活動當晚將有精彩的音樂演出、免費熱飲兌換以及令人期待的耶誕禮物抽獎環節，抽獎獎項豐富，包含PlayStation 5 Pro、iPad等好禮，機會難得，歡迎市民攜家帶眷參與！

城銷處表示，聖誕晚會抽耶誕禮物活動將於24日當天下午3點開始，完成指定打卡任務者可至服務台旁兌換摸彩券，限量1000張，兌完為止。另外星河聖誕市集也推出每日限量活動「來自星河的漂流禮物」，即日起至12月23日前，服務台每日下午3點起發放限量摸彩券，於市集攤位消費滿50元可獲得1點，集滿4點即可參加摸彩活動，每日晚上8點將在舞台區現場抽出幸運得主。

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城銷處說明，2024新竹購物節開辦以來，發票登錄金額已突破50億元，壓軸大獎抽預計於31日登場。汽車、香山財神廟發財黃金、機車、十萬元購物金、郵輪之旅等好禮，當日上午10點15分，將於2024新竹購物節FB官方粉絲專頁進行直播開獎，開獎過程中還有留言抽好禮等驚喜環節，邀請大眾一同見證大獎開出。發票最後登錄時間將於12月24日23:59截止，請大家把握時間將手邊消費發票登載！

此外，已登載發票的朋友們也請趕快確認自己是否為幸運得主，以免錯過兌獎時間喪失領獎資格。

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