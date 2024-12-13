竹縣新埔鎮無預警道路施工 居民跌倒、店家沒生意怨聲載道

新竹縣新埔鎮大水巷道路改善工程挨批事前沒有跟居民店家說明和溝通，開工後還一度把挖除的石塊等廢棄物任意堆置在店家門口。（記者黃美珠攝）

2024/12/13 08:25

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮知名3街6巷9宗祠中的「6巷」，公所計畫施工改善路面，週一有「大水巷」之稱的該鎮中正路311巷正式開工，沒想被批事前毫無說明和協調、影響出入和營生，任意堆置的廢棄物還造成70歲潘姓婦人摔傷手骨骨裂，將聲請國家賠償外，還有米店業者因為路不通，囤積好幾千台斤的白米賣不出去。

新埔鎮公所表示，公所爭取內政部國土署補助500萬辦理大水、漫畫、逃學、花燈、燕子、以及戰鬥「6巷」加上成功街170巷的道路改善，全部計畫工期2個月，工程非常趕。大水巷事件鎮長陳英樓等已於週三（11日）到場處理和關心，並要求包商當天清除工程碎石，造成潘女士受傷，陳英樓除探視給予慰問金，也會負責後續醫療費用。

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公所表示，施工道路的出入口都有設置警示交通錐和施工告示，但考慮巷內店家有進出生活需求，所以會全力趕在下週五（20日）之前完工，同計畫其他巷道工程也會加強安全維護跟臨時便道的處理。

巷內米店業者魏兆賢說，這個工程週一開工，事前卻完全沒有告知、協調、商議以及任何說明，怪手來了就直接開挖，工程廢棄物擺到有人跌傷，引發民怨後的開工第3天才處理掉。

他說，開工次日中午，因為工程廢棄物石塊、鋼筋等任意棄置在店家門口，造成該巷潘阿姨跌倒骨裂，萬一插到鋼筋怎麼辦？還有個彭姓阿婆幾乎每天都要去復健的也行不得。他自己則是貨送不進來也賣不出去，工期還長達2個月！

他說，公所接獲陳情到場的反應就是「抱歉」、「不好意思」這樣帶過，大水巷的居民、店家就要無辜承擔嗎？

受傷的潘女士說，週二中午她出門，門口都是石塊，踩踏不穩竟然就四腳朝天跌倒了，一度爬不起來，好在沒有敲到頭，送醫後發現右手腕的骨頭裂掉，復健需要3個月，只要符合條件她會聲請國賠。

魏兆賢還抨擊，他米店的老主顧，近日因這個無預警的工程不便消費，只好轉而去他店買米，讓他店內囤積的米高達好幾千台斤外，會不會因為消費習慣改變而流失？況且現在大家講食安，米都有期限，放久了萬一長蟲又傷害他的商譽。現在又值冬至、年關將屆，大家要買米做湯圓吃，還要採辦年貨，如今他進的糯米沒法賣出去，家家戶戶要辦年貨、採買的，也被這個工程影響，買家、賣家都很不方便。

魏兆賢說大家都在質疑公所，認為大水巷的路面原本好好的為什麼要挖除，原來紅磚的鋪面不僅止滑，還有特色，聽說未來是要改鋪水泥回去，這樣會比較好嗎？

新竹縣新埔鎮大水巷居民潘女士因為工區棄置的石塊等摔傷造成右手骨裂。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮大水巷施工，造成當地居民潘女士摔得四腳朝天、右手線性骨折。（記者黃美珠翻攝）

米店業者魏兆賢說，大水巷的鋪面原本如圖中間下方具有止滑功能的紅磚鋪面，原本好好的，不明白為什麼要挖除。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮大水巷施工前的道路鋪面。（魏兆賢提供）

米店業者魏兆賢説，趁冬至時序他進了糯米要賣給消費者做湯圓，卻因大水巷無預警施工、路不通，包含平常家戶食用米在內，已囤積好幾千台斤賣不出去。（記者黃美珠攝）

大水巷居民們抱怨開工後，包商一度把如圖挖除的石塊、鋼筋等任意棄置在大家門前。（記者黃美珠攝）

新竹縣新埔鎮大水巷近日施工把圖下的紅磚鋪面挖除犯眾怒。（記者黃美珠攝）

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