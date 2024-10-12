竹縣無人機義消成軍 科技化搜救新篇章

無人機升空。（新竹縣消防局提供）

2024/10/12 20:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著社會型態發展，義消協勤功能也隨之多元！新竹縣義勇消防總隊今（12）日成立機能型無人機義消，希冀運用無人機空中靈活性、視角廣域性的優勢，搭配紅外線熱顯像鏡頭，更全國首創將無人機影像建模技術運用在火場救災，發揮科技化救災效能並提升救援效率。

縣府消防局表示，首位擔任無人機義消隊長的林旭諒，在空軍服役10年，退役後因熱心助人，陸續加入救災義消及救護義消的行列，後因義消年齡限制而轉任大隊，聽聞消防局正籌備組成無人機義消隊，喚起年輕時的空軍魂，去年參加飛岳影像岳志忠老師的培訓，在9個月內完成專業基本級Ia，到G1（夜間飛行）、G2（投擲）及G3（人群上空飛行）等證照全數取得，今年更利用時間協助警、義消夥伴考取無人機證照，令人相當佩服。

無人機義消隊成員林揚舜，在籌備期間利用工程師下班時間，研究無人機照相建模技術，恰逢芎林鄉倒別牛木材火警，大範圍火災面積頃刻間即能繪製出現場地貌，有利指揮官判讀狀況及下達指令；另在海域溺水案件，也利用熱成像仔細搜查辨識廣域海面，讓善心人士捐贈的熱顯像無人機發揮最佳的功效。

消防局長陳中振表示，成立無人機義消協助救災是當前趨勢，除了能快速蒐集現場情資供火場指揮官下達更精準的指令，也運用熱顯像技術，克服地形限制搜索山、水域的受困者，減少消防人員服勤風險，期能大幅提升救援效率，讓自詡科技城的新竹縣，在搜救上也邁入科技化的新篇章。

操作人員仔細觀看無人機勘查情形。（新竹縣消防局提供）

新竹縣無人機義消隊長林旭諒（右一）解說無人機執行任務情形。（新竹縣消防局提供）

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