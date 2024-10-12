曬杮子季節限定美景來了！新埔柿餅節玩沛染品茗拍美照

擁有柿餅之鄉美名的旱坑里農家，黃澄澄的曬杮風情十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

2024/10/12 20:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕柿子紅了！一年一度的新竹縣新埔柿餅節今天（12日）起一連2天在新埔鎮農業推廣教育中心登場，除了柿餅展售食農教育和柿染體驗，擁有柿餅之鄉美名的旱坑里農家，黃澄澄的曬杮風情十分吸睛，吸引各地遊客一波波湧入，一開拍就停不了。

秋季的新鮮柿子搭配新竹特有的九降風，造就新埔鎮旱坑里柿餅加工產業聚落。不過，今年8月間中南部雨水不斷，引發果蠅肆虐，導致原料柿子減產約4到5成，柿農預估今年的柿餅產量恐減少約5成，柿餅製程時間也跟著拉長，但價格則是維持平穩。

新竹縣副縣長陳見賢出席柿餅節開幕式說，秋高氣爽「九降風」吹拂的季節，新埔農友利用九降風帶來乾燥的氣候條件，每年9月中旬開始加工製作柿餅，10月進入盛產，除了Ｑ彈美味的柿餅，曬柿風情也是不能錯過的打卡景點，邀請全國民眾把握當季，一起來感受竹縣秋遊好風光。

新埔鎮農會總幹事曾庭熙說，新埔柿餅以牛心杮為最大宗，石杮及筆柿其次，柿子主要來自嘉義番路、竹崎與苗栗。由於杮農老化、年輕世代少接棒，加上柿子原料減少，旱坑里的柿餅專區從早期將近20戶加工廠，逐年減少至目前8到10戶，生產規模也縮小，在農會的輔導及協助拓展通路下，以生產高品質的柿餅守住主顧客。

兩天新埔柿餅節活動相當多元，除了柿餅和農特產品展售、親子趣味競賽、手作DIY體驗、食農教育和精彩藝文表演，今天也安排台式茶席美學體驗，結合品茗和插花，讓茶席文化與花藝美學相互映輝；明天則將帶民眾利用毛根製作許多小柿子，串成一棵樹，再以輕黏土創作花瓶，象徵柿柿平安。另外還有柿染體驗，運用廢棄的果實及果皮淬取出柿汁，進行各式各樣的染布。

柿染體驗是運用廢棄的果實及果皮淬取出柿汁，創作各式各樣的染布作品。（記者廖雪茹攝）

擁有柿餅之鄉美名的旱坑里農家，黃澄澄的曬杮風情十分吸睛。（記者廖雪茹攝）

台式茶席美學體驗結合品茗和插花，讓茶席文化與花藝美學相互映輝。（記者廖雪茹攝）

柿染體驗是運用廢棄的果實及果皮淬取出柿汁，創作各式各樣的染布作品。（記者廖雪茹攝）

秋季的新鮮柿子搭配新竹特有的九降風，造就新埔鎮旱坑里杮餅加工產業聚落。（記者廖雪茹攝）

新埔柿農也引進筆杮延長柿餅產期。（記者廖雪茹攝）

兩天新埔柿餅節活動相當多元，有柿餅和農特產品展售、親子趣味競賽、手作DIY體驗、食農教育和精彩藝文表演。（記者廖雪茹攝）

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