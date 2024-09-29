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女騎士遭變換車道轎車輾斃 民PO影片質疑肇事者「開車滑手機」

新竹縣竹東鎮本月26日發生一起車禍，女騎士與變換車道的銀色轎車發生碰撞，慘遭轎車輾過不治。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

新竹縣竹東鎮本月26日發生一起車禍，女騎士與變換車道的銀色轎車發生碰撞，慘遭轎車輾過不治。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

2024/09/29 19:03

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮本月26日發生一起車禍，一名不到30歲的女騎士騎乘機車途中，與變換車道的銀色轎車發生碰撞，慘遭轎車輾過，因重創送醫不治；有網友今天（29日）在網路分享車禍過程的行車紀錄器畫面，質疑「駕駛違規使用手機導致分心而未注意路況」，全案警方調查中。

網友在臉書社團「新竹大小事」貼文，痛批肇事者可惡至極！指該車禍發生在竹東北興路，「小客車與機車擦撞事故，造成機車女騎士死亡，駕駛違規使用手機導致分心而未注意路況，事發後才放下電話」。

行車紀錄器畫面可見，案發當時，女騎士沿著機慢車道前進，可能看到前方有一輛臨停車輛，因此慢慢切往外側車道閃避；而原行駛在內線車道的銀色轎車，在未打方向燈的情況下，變換車道行駛外側車道，過程中兩車發生碰撞，女騎士摔倒後在地上滾了一圈並被轎車輪胎輾過。

而這輛銀色轎車在肇事後，沒有馬上停車，而是繼續前行了一段路，駕駛暫停了一會兒，但沒有下車查看即駛離。

案發後，竹東警分局將全案依過失致死及肇事逃逸罪嫌移送法辦，進一步調查駕駛是否開車違規使用手機，同時對於路邊臨停的車輛駕駛，也會一併追究相關責任。

該影片在網路曝光後，引發網友群情激憤撻伐：「太可惡了 撞到騎士還往前一直開有想肇逃？」、「這駕駛是個瞎子？而且TM變換車道連最基本的方向燈都沒打」；也有網友不捨表示：「受害者是我的鄰居，從小看著長大的孩子，一個很乖很孝順工作認真的女孩，家中父母都是需要看護的，近中午時聽見她們家外籍看護哭的很大聲才知道的，真的很心痛」。

新竹縣竹東鎮本月26日發生一起車禍，女騎士與變換車道的銀色轎車發生碰撞，慘遭轎車輾過不治。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

新竹縣竹東鎮本月26日發生一起車禍，女騎士與變換車道的銀色轎車發生碰撞，慘遭轎車輾過不治。（擷取自臉書社團「新竹大小事」）

從行車紀錄器畫面可見銀色轎車在肇事後，沒有馬上停車，而是繼續前行了一段路，沒有下車查看即駛離。 （擷取自臉書社團「新竹大小事」）

從行車紀錄器畫面可見銀色轎車在肇事後，沒有馬上停車，而是繼續前行了一段路，沒有下車查看即駛離。 （擷取自臉書社團「新竹大小事」）

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