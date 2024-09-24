失聯移工接連釀禍 竹縣湖口、新豐鄉親心憂憂

24歲的阮姓越南失聯移工（中）今年9月初跟湖口鄉親發生車禍事故後被捕。（新湖警分局提供）

2024/09/24 19:38

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣約有3萬3000多名合法外籍移工，其中1萬人就集中在新竹產業園區。然而從去年7月起，接連發生失聯移工拒捕持刀傷警、失聯移工宿舍失火釀成消防分隊長殉職，今年9月初又有失聯移工疑因開車門不慎，造成機車騎士1家3代3口輕重傷且求償不易事件，已引發湖口鄉親不安，憂慮失聯移工可能對地方帶入更多負面效應。

湖口鄉長吳淑君說，失聯移工已造成地方社會治安、經濟就業、公共服務壓力、環境維護、文化與社會融合等各面向負擔，特別是危及鄉親性命的車禍事故，後續肇責釐清和求償都讓鄉親困擾不安，很多人因此陳情要求公所向上反映。

她籲請中央重視移工引進後的監督防逃機制、雇主責任和義務、工餘管理、脫逃後雇主跟移工的究責，對懲罰機制做通盤檢討。

移民署新竹縣專勤隊表示，到今年7月底，全台合法居留的移工有69萬5536人，而失聯移工有8萬7576人；其中新竹縣的失聯移工共2016人。

他們平時依法會同勞政、警察等相關單位到外國人工作場所或可疑有外國人工作的場所實施檢查外，也定期、不定期派員執行查察，並查證外國人身分。

去年配合相關機關執行違法（規）外來人口查察勤務，新竹地區就查處到失聯移工1968人、非失聯移工846人。另執行「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」，5個月也查處逾期的外來人口共2萬1932人，達成率119%。

儘管如此，因為人力懸殊，勤務不如警界綿密，所以當前追捕失聯移工的主力部隊其實仍落在各縣市警方的肩上。再加上駐外專勤隊多年前就在竹市合署辦公，難免讓躲在新竹縣的失聯移工有天高皇帝遠的逍遙。

此外，警界也直言，監理政策也是失聯外籍移工可以持續在台生活在平行時空的破口。因為國家允許合法在台的外人等同國人，名下可無限量購車，即便只是來台就學幾年的大學生也行。

新竹縣就查獲多起肇事逃逸或詐欺案的涉案車輛，統統都是合法、外籍車主，實際使用人卻另有其人，有些車主根本就是人頭，平添許多治安隱憂。

縣府勞動處表示，中央已從預防、查處以及政策3個面向來因應移工失聯的問題，也計畫修正就業服務法部分條文，針對非法僱用及非法媒介移工者，從現行依每「案」裁罰改為按「人頭」處分，且提高3倍罰鍰懲罰非法媒介者；也就是從現行每案罰10萬到50萬不等，改為針對所媒介的移工人數，每人各罰30萬到150萬不等，且一併加重相關刑責。

新竹縣基層員警直言，合法在台居留的外國人如同國人可以自由無限量購買汽機車代步，已成國內治安上的隱憂。（記者黃美珠攝）

外籍移工深入台灣社會各個行業，已是台灣不可或缺的勞動力來源，但失聯移工產生的治安問題也日益加劇。（記者黃美珠攝）

因為外籍移工充斥，新竹縣湖口鄉內移工宿舍群集的街道景觀充滿異國情調。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法