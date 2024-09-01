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    首頁　>　新竹縣

    再見！再會！新竹客運停駛竹東山區

    新竹客運結束公路客運竹東山區路線的業務，業者公告感謝大家的支持，今（9月1日）起將由新的業者接續服務。 （記者廖雪茹攝）

    新竹客運結束公路客運竹東山區路線的業務，業者公告感謝大家的支持，今（9月1日）起將由新的業者接續服務。 （記者廖雪茹攝）

    2024/09/01 09:23

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    竹縣幸福巴士 年底將再添5鄉鎮、26條路線

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕「走過百年歲月，再見與再會！」新竹客運結束公路客運竹東鎮山區路線的業務，昨（8月31日）行駛最後一天，讓承載著竹東和尖石、五峰等地多年的鄉親懷念不已，紛紛分享搭車的經驗和照片；而新竹客運也公告感謝大家的支持，今（9月1日）起將由新的業者接續服務。

    新竹客運為桃竹苗地區老字牌的客運公司，創立於1919年，前身為台灣軌道株式會社，1946年改制為新竹客運（股）公司，營運迄今逾百年。

    業者公告，由於整體大環境的變遷，再加上少子化疫情衝擊，以及私人運具的增加，導致客運乘客數量大幅減少。該公司在面臨長期虧損的情況下，營運許可證屆期後依然不畏艱難，堅持營運至今。然而，由於營運環境日益艱困，不得不遺憾地決定結束公路客運竹東山區路線的業務。

    包括竹東、尖石、五峰、關西、峨眉和中壢等9條路線今起移交新的業者服務。偏遠山區外出不易，公車幾乎是市井小民的交通工具，尤其是長輩家庭主婦和學生，不論是就醫採買還是上學，都是搭乘公車代步。許多鄉親近日主動分享新竹客運的歷史照片，對於業者數十年來承載著年輕的歲月，表達感謝與不捨！

    新竹客運表示，未來仍繼續提供國道客運（新竹-台北；新竹-台中）及新竹市區公車的路線服務，且將持續加強提升服務品質，期待有機會能為民眾提供舒適便捷的出行體驗，感謝大家長久以來的厚愛與支持。

    新竹客運結束公路客運竹東山區路線的業務，昨（8月31日）行駛最後一天。圖為竹東新竹客運站。（記者廖雪茹攝）

    新竹客運結束公路客運竹東山區路線的業務，昨（8月31日）行駛最後一天。圖為竹東新竹客運站。（記者廖雪茹攝）

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