新竹寶山自行車道無縫接軌環島路網 打造低碳國旅新熱點

新竹縣寶山鄉計畫劃設的自行車道，將利用現有道路路面施設。（寶山鄉公所提供）

2024/08/13 15:20

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣寶山鄉公所拚觀光，鄉長邱振瑋說，將積極建置YouBike，並規劃「水庫悠遊線」、「水牛風情線」2條自行車道，跟全國環島自行車道路網串連起來，推動境內新的運動休閒風氣，讓寶山成為低碳國旅的新熱點。

邱振瑋說，目前寶山的道路雖已跟全國環島自行車道路網相連，但卻缺乏完善的自行車道，導致自行車動線跟周邊區域的連結中斷。公所推動觀光，這波鎖定優化自行車路網，連結環島1號線跟內山環線，打造1條東西貫通的自行車路網，讓寶山也能成為低碳旅遊的新熱區，吸引更多遊客體驗寶山的自然和人文景觀。

邱振瑋表示，「水庫悠遊線」全長7.3公里，支線長約6.9公里，主要連接寶山水庫與寶二水庫，並可延伸到竹83線，與北埔鄉的內山環線相連。這條路線目前有平面道路，寬度5公尺到12公尺不等，沿途已有停車場、景觀平台以及廁所等公共設施，未來將進一步增設指示牌、導覽牌以及QR Code，以提升騎行安全性與便利性。

「水牛風情線」全長約4.5公里，將沿著鹽港溪的水防道路鋪設，寬度約3.5公尺。這條路線經過新城橋、寶新路2段等地，最終連接台61西濱快速公路（環島1號線）。沿途以自然景觀、在地文化風情而有名，目前的問題在於鋪面不良，公所將優化路面、加強維護，並增設安全標識、休憩設施，以提升騎行體驗。

邱振瑋為此跟交通部公路局北區養護工程分局一起會勘，他認為考慮自然地形與環境的限制，前述自行車道計畫公所將以現有道路來劃設，並通過增設標誌、標線等設施來提升騎行安全。

至於寶山境內的水庫、茶亭廊道、農村景點以及客家人文資源，也將一併透過這個計畫串連起來展現。

而全縣各鄉鎮紛紛引入的YouBike，邱振瑋說寶山也已完成的評估報告，將向縣府爭取在行政中心及周邊重要觀光休閒景點設置站點，以涵蓋鹽港溪沿線與水庫周邊路網，讓寶山能真正成為竹科人療癒、休閒的後花園。

新竹縣寶山鄉計畫劃設的自行車道，將利用現有道路路面進行施設。（寶山鄉公所提供）

新竹縣寶山鄉長邱振瑋（右1）為了拚觀光，會勘鄉內2條自行車道的路線並聽取簡報。（寶山鄉公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法