竹縣6/10龍舟賽 新豐池和宮周邊將交管

新竹縣縣長盃龍舟賽下週一（10日）一如往年將在新豐鄉池和湖舉辦，全程也都會透過縣長楊文科的臉書直播。（資料照）

2024/06/08 14:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕2024新竹縣縣長盃龍舟競賽將在下週一（10日）於新豐鄉池和湖登場，由於現場有其他活動配合舉行，因此縣府今天發佈周邊的交通管制措施，請前往觀賽者配合。

縣府表示，當天池和宮周邊道路交管路口為西濱公路與池府路口周邊、池府路與德源街口、德源街75巷以及池府路97巷和175巷。並在池府路、德源街設有停車場供民眾停放車輛。

龍舟競賽開幕典禮現場，除安排新豐鄉新鮮鴨蛋免費試吃，還有著色、科技龍舟體驗以及社區舞蹈表演等活動。

今年共33隊報名出賽，分別是：機關組5隊、公開組14隊、混合組也有14隊，賽事全程都會在縣長楊文科的臉書上直播。

至於應景的著色活動早已從6月3日就起跑，收件將到6月21日為止，12歲以下兒童都可以參加，用水彩、彩色筆、色鉛筆或蠟筆等著色都可以。

如果龍舟賽事當天計畫到場觀賽的民眾，可以在賽事現場攤位就直接索取著色圖，沒有到場卻也想幫家中小孩報名的，則可利用新竹縣政府教育局FB粉絲專頁下載著色圖的圖檔，最後只要把著色好的作品拍照上傳到前述臉書粉絲專頁指定貼文留言處就可以參與抽獎。

今年體驗科技龍舟活動，則將在龍舟賽當天早上7點半到下午4點，於池和宮行政大樓2樓提供體驗，參加者可利用體感裝置感受在陸上划龍舟的趣味。

新竹縣縣長盃龍舟賽下週一（10日）一如往年將在新豐鄉池和湖舉辦，縣府今天發布周邊道路交管資訊。（取自竹縣府官網）

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